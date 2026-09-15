1泊3,800円台で快適ステイ！大阪西成「HOTEL LINKS 動物園前」は泊まらないと損する神ホテル
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【激安ホテル】大阪西成で奇跡的にも1泊3,803円で宿泊できたホテルはこんなところでした」と題した動画を公開した。動画では、大阪市西成区にある「HOTEL LINKS 動物園前」に宿泊し、破格の料金設定に見合わない充実した館内設備や客室の様子を詳細にレビューしている。
地下鉄「動物園前駅」から徒歩1分の好立地にある同ホテル。投稿者は宿泊予約サイトの直前割を利用することで、通常の平均相場である5,000～6,000円を下回る、1泊3,803円で禁煙のツインルームを予約した。館内に入ると、思っていたよりも広いロビースペースが広がる。テーブルやソファが並ぶ待機スペースには人気漫画が用意されているほか、カウンターには作業用の共用パソコンやコンセントも完備。「居心地地的にもかなり良かった」と高く評価した。
客室は8.6平米と一般的なホテルに比べて手狭だが、ふかふかのマットレスや豊富なコンセントを備え、利便性を確保している。窓からは西成のドヤホテル街や堺筋の景色を望むことができ、ユニットバスではなくトイレとシャワールームが独立している点も、快適に過ごせるポイントとして挙げられた。
夕食時には、ホテル周辺を散策しつつ、徒歩1分の場所にある「餃子の王将 太子店」を訪問。同店舗限定の「オリジナルスペシャルセット」を注文し、絶妙な焼き加減の餃子や炒飯を堪能する様子が収められている。深夜には、西成ならではの格安自動販売機で購入したお茶と、カップ麺で夜食を楽しみ、独自の滞在スタイルを満喫した。
翌朝、ふかふかのベッドのおかげでぐっすり眠れたと報告。「西成でおすすめできるホテル」と太鼓判を押しており、コストパフォーマンスを重視しながらも、清潔感や設備環境に妥協したくない旅行者にとって、魅力的な選択肢となるだろう。
地下鉄「動物園前駅」から徒歩1分の好立地にある同ホテル。投稿者は宿泊予約サイトの直前割を利用することで、通常の平均相場である5,000～6,000円を下回る、1泊3,803円で禁煙のツインルームを予約した。館内に入ると、思っていたよりも広いロビースペースが広がる。テーブルやソファが並ぶ待機スペースには人気漫画が用意されているほか、カウンターには作業用の共用パソコンやコンセントも完備。「居心地地的にもかなり良かった」と高く評価した。
客室は8.6平米と一般的なホテルに比べて手狭だが、ふかふかのマットレスや豊富なコンセントを備え、利便性を確保している。窓からは西成のドヤホテル街や堺筋の景色を望むことができ、ユニットバスではなくトイレとシャワールームが独立している点も、快適に過ごせるポイントとして挙げられた。
夕食時には、ホテル周辺を散策しつつ、徒歩1分の場所にある「餃子の王将 太子店」を訪問。同店舗限定の「オリジナルスペシャルセット」を注文し、絶妙な焼き加減の餃子や炒飯を堪能する様子が収められている。深夜には、西成ならではの格安自動販売機で購入したお茶と、カップ麺で夜食を楽しみ、独自の滞在スタイルを満喫した。
翌朝、ふかふかのベッドのおかげでぐっすり眠れたと報告。「西成でおすすめできるホテル」と太鼓判を押しており、コストパフォーマンスを重視しながらも、清潔感や設備環境に妥協したくない旅行者にとって、魅力的な選択肢となるだろう。
YouTubeの動画内容
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