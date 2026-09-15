男子テニスの最新世界ランクが14日に発表されました。

39歳のノバク・ジョコビッチ選手(セルビア)が5位から7ランク下げて12位に転落。2018年7月からトップ10以内を守っていましたが、8年ぶりにトップ10外となりました。

13日まで行われた全米オープンでは、初戦敗退。アルゼンチンのマリアノ・ナボネ選手にフルセットの戦いの末に敗れました。

2023年の全米オープンで、歴代最多タイとなるグランドスラム24勝目をマーク。2025年にはジミー・コナーズ氏(109勝)、ロジャー・フェデラー氏(103勝)に次ぐ、ツアー通算100勝の大台を超えました。

今季は1月の全豪オープンで準優勝。ウィンブルドンでベスト4でしたが、直近3年はグランドスラムのタイトルから遠ざかります。