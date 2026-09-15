WTTチャンピオンズマカオ

13日に中国・マカオで行われた卓球の国際大会、WTTチャンピオンズマカオの女子シングルスで、世界ランク3位の張本美和（木下グループ）が優勝した。卓球王国・中国のファンからは「簡単に研究はできないだろう」と落胆の声が上がった。

張本は決勝で同12位の陳熠（中国）に4-3（11-7、11-7、9-11、8-11、11-13、11-9、12-10）で勝利。WTTチャンピオンズで3大会連続3度目の優勝を達成した。

中国メディア「解放日報」は試合の内容を伝えたうえで、「張本美和は中国女子卓球チームにとって最大のライバルである。この試合でも、不利な場面における調整力の高さ、重要な局面での自信、戦術的な駆け引きを見せ、リードされて劣勢に立たされても果敢に戦い、積極的に対応した。その戦術の選択肢の多さ、臨機応変の対応力を、中国選手もしっかりと研究する必要があるだろう」と評価した。

19日に開幕するアジア大会では優勝が求められる中国。ネット上の中国のファンからは、「中国卓球の問題がついに現実のものとなった」「張本美和は、これまでの、伊藤美誠、平野美宇などの『天才』と比べてもレベルの上限がはるかに高いのではないか。そんなに簡単に研究はできないだろう」「またしても張本にやられた」「張本美和は本当に大きく成長した」「美和と孫頴莎が試合をしたらどうなるんだろう。美和が強くなって、互角になったんじゃないか」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）