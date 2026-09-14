◇全米オープン 男子シングルス(現地時間13日、アメリカ・ニューヨーク)

全米オープンの男子シングルス決勝が現地時間13日に行われ、ドイツのアレキサンダー・ズベレフ選手が初優勝。試合終了の際にはまさかの出来事が起こりました。

地元アメリカのベン・シェルトン選手(アメリカ)に対して、ズベレフ選手がセットカウント2-1とリードして迎えた第4セットは、2度のブレークに成功。最後はシェルトン選手のボールがネットにかかると、決着となりました。

しかし、ズベレフ選手はすぐには喜ばず、試合が続くかのようにコートに立ちます。観客も立ち上がり、大歓声がわきますが、戸惑った様子。その後、ようやく優勝を理解すると、照れ笑いの様子で両手を上げて歓喜しました。

全米オープンの公式Xでも、「彼は自分が勝ったことに気づいていなかった」と珍事にツッコミを入れていました。

ズベレフ選手は2020年の全米オープン決勝では、セットカウント2-0から、ドミニク・ティーム選手に(オーストリア)に大逆転負け。あと一歩、頂点に届きませんでした。