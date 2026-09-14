マクドナルドのサービス内容変更がSNS上で大きな注目を集めている。「マクドナルドなうなんだけど、『逆に今までできたんかーい』ってなってる」と1枚の張り紙を紹介したのはぐるくんさん（@gurukun57）。



【写真】知っていましたか？あれもこれも…マクドナルドのサービス変更一覧

「7/1よりサービス内容が変更になります」とバーガーに入れるソースやピクルス、フライドポテトの塩の増減などができなくなることを告げるこの張り紙。これは茨城県水戸市のマクドナルド50号水戸大塚店に掲示されていたものということだ。



SNSユーザーたちから



「セルフの機械でできるの知ってたんですが店員さんがしんどくなってしまったんですかね…」



「ピクルスが好きでいつも多めで頼んでました。有料でいいからピクルス多めは残して欲しかった…マクドナルドのピクルス好きなんですよね」



「バーガーのソースとかポテトの塩とかは店側の好意でやってくれてたことだから終了はさほど気にならんけどソフトツイストのカップ終了は大悪手な気がするな。コーンが嫌いな人とかいるしコーンだとちょっと溶けて垂れたときに手が汚れるし」



など数々の驚きの声が寄せられる今回の投稿についてぐるくんさんに話を聞いたところ



「この張り紙を見て『今までできたんかーい』と驚きました。7月からのサービス変更のようですが、ここ最近ドライブスルーばかりの利用。店舗内での飲食は数カ月ぶりでしたので、今更ながら気づいた感じですが反響を見るとみんな知らなかったんだな‥と思いました」



ということだった。



今回の変更は全国の店舗で一律におこなわれている。みなさんはこの変化に気付いていただろうか？



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）