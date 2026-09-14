マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』に続く次回作『スパイダーマン5（仮題）』に、デスティン・ダニエル・クレットン監督が復帰する可能性が高まってきた。

米は、クレットンが監督を務める「ハワイ5-0」新作映画の報道に際し、「クレットンは、確実に製作される『スパイダーマン』次回作や、『NARUTO -ナルト-』映画化など、多数の企画を抱えている」と綴った。今のところ『スパイダーマン5』の製作は決定しておらず、正式発表や噂レベルの報道も出てきていないが、歴史的ヒットを受け、早くも実現は既定路線と見ているようだ。

もちろん、クレットンが『スパイダーマン5』に関与することも現時点では不確定。ただし、『ブランド・ニュー・デイ』におけるクレットンの仕事はきわめて高い評価を受けており、シリーズのプロデューサーであるエイミー・パスカルは、2025年8月、同じく米の取材にてクレットンを絶賛。「私たちの思い通りになるのなら、彼は間違いなく続投するでしょう」と話していた。

『スパイダーマン5』の公開時期について、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント（SPE）会長兼CEOのラヴィ・アフジャは「決まっていない」として、「通常なら（間隔は）2年ほどですが、来年（2027年）は『スパイダーマン：ビヨンド・ザ・スパイダーバース』がある」と。『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）から『ブランド・ニュー・デイ』までは約5年空いたこと、またクレットンの多忙ぶりを踏まえると、実現は当面先となる可能性もある。

もっとも、スパイダーマン自体は『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』や『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』に登場する可能性があり、その姿をスクリーンで再び見られる日はそう遠くないかもしれない。問題はいつ、どの作品で、どのように戻ってくるかということだ。

Source: Deadline (, )