日本未公開の幻アニメ『トランスフォーマー ザ・ムービー』40年越しの日本初上映決定
1986年の全米公開から40周年を迎える劇場版アニメーション『トランスフォーマー ザ・ムービー』（原題『THE TRANSFORMERS： THE MOVIE』）が、11月27日より全国のローソン・ユナイテッドシネマ30劇場にて日本初上映されることが決まった。
【動画】TRIGGERの超絶作画とバンプ「メーデー」が融合した「トランスフォーマー」40周年記念スペシャルムービー
1986年8月に全米公開された本作は、当時としては異例の大規模な制作体制と莫大な予算のもとで製作され、セルアニメーション技術の粋を集めた映像表現と壮大なスケールによって世界中のファンを魅了したものの、日本での劇場公開がいまだ実現されていない幻の作品。
また本作は、日本の玩具から生まれた変形ロボットキャラクター『トランスフォーマー』（発売元：株式会社タカラトミー）が世界的エンターテインメントへと進化する転換点となった作品として、ロボットアニメ史ならびに玩具文化史においても重要な位置を占めている。
コンボイ（オプティマスプライム）とメガトロンによる宿命の対決、主役級キャラクターに降りかかる思いもしない展開は、「トランスフォーマー」の歴史の中でも衝撃的な体験として、40年にわたり世界中のファンの間で語り継がれてきた。
さらに本作は、1980年代の音楽カルチャーを象徴する作品としても高く評価されている。Stan Bushの「The Touch」をはじめとする数々のロックナンバーは、映画と音楽が刺激的に融合したMTV時代の熱狂を体現している。
日本ではこれまで実現しなかった劇場公開が、40周年の節目に実現する。さらに、本上映のために新たに描き下ろされた記念ビジュアルは、各種グッズとして展開する予定だ。
アニメ映画『トランスフォーマー ザ・ムービー』は、11月27日より全国のローソン・ユナイテッドシネマ30劇場にて公開。
【動画】TRIGGERの超絶作画とバンプ「メーデー」が融合した「トランスフォーマー」40周年記念スペシャルムービー
1986年8月に全米公開された本作は、当時としては異例の大規模な制作体制と莫大な予算のもとで製作され、セルアニメーション技術の粋を集めた映像表現と壮大なスケールによって世界中のファンを魅了したものの、日本での劇場公開がいまだ実現されていない幻の作品。
コンボイ（オプティマスプライム）とメガトロンによる宿命の対決、主役級キャラクターに降りかかる思いもしない展開は、「トランスフォーマー」の歴史の中でも衝撃的な体験として、40年にわたり世界中のファンの間で語り継がれてきた。
さらに本作は、1980年代の音楽カルチャーを象徴する作品としても高く評価されている。Stan Bushの「The Touch」をはじめとする数々のロックナンバーは、映画と音楽が刺激的に融合したMTV時代の熱狂を体現している。
日本ではこれまで実現しなかった劇場公開が、40周年の節目に実現する。さらに、本上映のために新たに描き下ろされた記念ビジュアルは、各種グッズとして展開する予定だ。
アニメ映画『トランスフォーマー ザ・ムービー』は、11月27日より全国のローソン・ユナイテッドシネマ30劇場にて公開。