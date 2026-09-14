深夜2時、寝室に突然、「ア゛ー！何しよんかー！ダメやろがー！」「コラ！」「クソが！」という怒鳴り声が響き、妻は泥棒が入ったのかと飛び起きました。ところが、怒鳴り声の正体は普段は穏やかな夫の寝言でした。寝言騒動をめぐる夫婦のやりとりを収めた動画はYouTubeで57万回以上再生され、「あんなに温厚そうな旦那さまが怒るなんて?!と思ったら夢オチ」「素敵な夫婦だわぁ～」と話題になりました。



【動画】「クソが！」深夜の怒鳴り声…その正体は？

投稿したのはYouTubeチャンネル「丁寧じゃない暮らし。もも子」（@momoko_zubora）を運営する、もも子さんです。この「寝言事件」が起きたのは深夜2時ごろでした。



「『何しよんかー！ダメやろがー！』という声が突然聞こえたんです。その時、私はもう寝ていたのですが、大声にビックリして飛び起きました（笑）。泥棒か誰かが家に侵入したのかと思って、心臓がバクバクして破裂しそうでしたね。でも、夫の寝言だと分かって安心しました（笑）」



普段は穏やかな夫が、怒鳴るような寝言を口にしたのは初めてでした。夫が疲れをためているのではないかと心配になったもも子さんは、翌日、夫の好物であるサツマイモのスープとオムライスを用意して、夫の帰りを待ちました。差し出された大皿のオムライスには、ケチャップで大きく「どした？」と描かれています。



オムライスには、「どした？」の文字を添えました。



夕食の席で、夜中の出来事を聞いた夫は、「嘘やん！？」と全く記憶にない様子だったそう。「俺、『クソがっ！』なんて言わない（笑）」と驚きながら、「走りよった夢見た気がする」と話し、夫婦で夜中の寝言について笑い合ったといいます。



夫の様子について、もも子さんは「疲れている感じはします。真面目だから、もう少し肩の力を抜いても良いかと思います」と話します。動画の後半では、2人が食卓を囲んで談笑する普段通りの様子が映っています。



視聴者からは「旦那さんを心配して美味しいご飯作ってあげるもも子さん優しい」「仲良くてほっこりします」「素敵な夫婦だわぁ～」といった声が寄せられました。



夫婦が仲良く穏やかに過ごす秘訣について、もも子さんは最後にこう明かしてくれました。



「アドバイスと言うほどではないですが、我が家ではお互いに期待しすぎず、思いやりを持って接することを意識しています」