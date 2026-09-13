“ただの疲れ目”は危険？「白内障」の症状を見逃す落とし穴【医師監修】

白内障によるまぶしさは、サングラスや遮光眼鏡の活用、室内の照明環境を整えるといった工夫によって、ある程度軽減できる場合があります。ただし、日常生活に支障が生じてきたら、眼科で治療の選択肢を確認することが大切です。点眼薬による保存的な治療から手術まで、具体的な対処法と受診の流れについてわかりやすく解説します。

監修医師：

柳 靖雄（医師）

東京大学医学部卒業。その後、東京大学大学院修了、東京大学医学部眼科学教室講師、デューク・シンガポール国立大学医学部准教授、旭川医科大学眼科学教室教授を務める。現在は横浜市立大学視覚再生外科学教室客員教授、東京都葛飾区に位置する「お花茶屋眼科」院長、「DeepEyeVision株式会社」取締役。医学博士、日本眼科学会専門医。

白内障とまぶしさ：対処法と適切な受診の進め方

このセクションでは、白内障によるまぶしさへの対処法と、医療機関での具体的な治療の流れについて解説します。まぶしさを我慢して生活を続けるのではなく、適切な対処と治療によって視界の改善が期待できます。

日常生活でできるまぶしさへの対処法

白内障によるまぶしさに対して、日常生活の中でできる対処があります。まず有効とされているのが、サングラスや遮光眼鏡の使用です。特に紫外線カット機能を持つサングラスは、まぶしさを軽減するとともに紫外線による水晶体へのダメージを抑える効果も期待できます。遮光眼鏡は光の特定の波長をカットするため、白内障によるまぶしさに対して一般的なサングラスよりも効果が高い場合があります。眼科でどのような遮光眼鏡が適しているか相談することも一つの方法です。

室内の照明環境を整えることも助けになります。蛍光灯の直接照明ではなく間接照明を使う、電球色の光源に替えることで目への負担が軽減されることがあります。パソコンやスマートフォンの画面は輝度を抑える機能を活用することも、まぶしさの緩和に役立つと考えられています。

ただし、これらの対処はあくまでも生活の質を一時的に保つための工夫です。白内障そのものを改善するわけではないため、症状が日常生活に支障をきたすようになってきた場合は、医師への相談が推奨されます。保存的な治療として使われる点眼薬（白内障の進行を遅らせることを目的とするもの）もありますが、すでに生じた濁りを取り除く効果はないとされています。

手術治療の概要と受診の流れ

白内障の根本的な治療は手術です。「超音波乳化吸引術（ちょうおんぱにゅうかきゅういんじゅつ）」と呼ばれる方法が現在広く行われており、超音波を使って濁った水晶体を砕き、吸引して取り除いたうえで人工レンズ（眼内レンズ）を挿入します。眼内レンズには単焦点（保険適用）、トーリック（乱視矯正：保険適用）、多焦点（選定療養または自由診療）があります。多焦点はハロー・グレアとコントラスト低下があり得るので、高額な眼内レンズが全ての方に推奨されるわけではなく、目の状態と生活で選ぶことが大切です。手術は一般的に短く済むことが多く、局所麻酔で行われる場合が多いですが、状態によりますので主治医と相談することが必要です。

手術を受けるタイミングは医師と相談のうえで決めますが、一般的には「視力が日常生活に支障を与えている状態」になってきた時点が目安とされています。職業や生活スタイルによって視力への要求は異なるため、一概に「視力が〇〇以下になったら手術」という基準があるわけではありません。患者さん自身がどの程度の見えにくさを感じているか、どの程度の生活への影響があるかを医師に伝えることが大切です。

手術後は見え方が改善する方が多いとされていますが、手術前からある緑内障や黄斑変性などほかの目の疾患がある場合は、手術後の視力改善の程度に影響することがあります。術後は点眼薬を一定期間継続し、定期的な経過観察を受けることが必要です。「手術が怖い」「年だから仕方ない」と思わず、まずは眼科で現在の状態を確認し、治療の選択肢について説明を受けることが、生活の質を守るための重要な一歩といえます。

白内障はきわめて一般的な疾患であり、適切な時期に治療を受けることで視力の回復が期待できます。まぶしさや見えにくさを感じている方は、ぜひ眼科への相談を検討してみてください。

まとめ

白内障は加齢とともに誰もが直面する目の病気です。初期の「目のかすみ」「二重視」「強いまぶしさ」「光の輪」といったサインは、日常の疲れ目と勘違いされやすいですが、水晶体が濁り始めている大切なSOSです。

現代の白内障手術は非常に安全性が高く、技術や眼内レンズの進歩によって、手術を受けることで、見えやすさや明るさ、生活の質（QOL）の改善が期待できます。ただし手術である以上、まれな合併症もあり、効果には個人差があります。

「少し見えにくいけれど生活できるから」「歳のせいだから仕方ない」と我慢せず、見え方に違和感を覚えたら、ぜひお近くの眼科専門医へ相談し、クリアで快適な視界を守っていきましょう。

本記事の数字や経過の目安は一般的なものです。症状の進み方や必要な検査・治療は個人差が大きく、すべての方に同じ経過が当てはまるわけではありません。最終的な判断は主治医の説明に従ってください。

参考文献

日本眼科学会「白内障」

日本眼科学会「白内障手術」

日本白内障学会 啓発Q&A

国立長寿医療研究センター「目がかすむ」

JSCRS 多焦点眼内レンズ