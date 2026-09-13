「意外と知らない」心の疲労を回復させる7つの方法。ただ休むだけでは逆効果になる理由とは？
カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【イチオシ】疲れた心をみるみる癒す7つの方法／実は身近な行動で楽になるって知ってます？」を公開した。家の中でただ休むだけではストレスが解消されない理由と、具体的な「心の癒やし方」について解説している。
Ryota氏は冒頭、ただぼーっと休むだけでは、逆に何もしていない自分を責めてしまうことがあると指摘。そこで、心をみるみる癒すための具体的な7つの方法を提示した。
第1に「ストレス源から離れる」こと。仕事のストレスがある場合、スマホや仕事道具が目に入る環境では心が休まらないため、物理的に距離を置く重要性を語った。
第2に「考え込む情報から離れる」こと。将来の不安などをネットで検索し続けるのではなく、手作業やゲームなどに没頭し、脳を休ませる時間を設けるよう勧めている。
第3は「五感に心地よさを与える」こと。温泉やアロマの動画を見るといった疑似体験ではなく、実際に足を運んだり香りを嗅いだりすることで、五感をフルに活用するべきだと述べた。
第4に挙げたのは「自然と触れ合う」ことである。公園などを散歩し、風や木のざわめきといった自然の「ゆらぎ」を感じることで、高いストレス解消効果が得られると語る。
第5は「良好な人とどうでもいい話をする」こと。中身のない雑談で笑い合うことで「安心感」や「ホッとする」気持ちが芽生えるという。
さらに第6の「好きなことに没頭する」、第7の「正しい生活習慣に戻す」へと続く。心身の土台となる睡眠や食事を整え、意図的に楽しい予定を入れることの大切さを解説した。
最後にRyota氏は、現代人が未来のことばかりを考え「急かされるように生きている」と指摘。「心を急かさずに、落ち着いた暮らしをしよう」と語り、焦らずに自分のペースを守って生きていくことの重要性を説いて締めくくった。
Ryota氏は冒頭、ただぼーっと休むだけでは、逆に何もしていない自分を責めてしまうことがあると指摘。そこで、心をみるみる癒すための具体的な7つの方法を提示した。
第1に「ストレス源から離れる」こと。仕事のストレスがある場合、スマホや仕事道具が目に入る環境では心が休まらないため、物理的に距離を置く重要性を語った。
第2に「考え込む情報から離れる」こと。将来の不安などをネットで検索し続けるのではなく、手作業やゲームなどに没頭し、脳を休ませる時間を設けるよう勧めている。
第3は「五感に心地よさを与える」こと。温泉やアロマの動画を見るといった疑似体験ではなく、実際に足を運んだり香りを嗅いだりすることで、五感をフルに活用するべきだと述べた。
第4に挙げたのは「自然と触れ合う」ことである。公園などを散歩し、風や木のざわめきといった自然の「ゆらぎ」を感じることで、高いストレス解消効果が得られると語る。
第5は「良好な人とどうでもいい話をする」こと。中身のない雑談で笑い合うことで「安心感」や「ホッとする」気持ちが芽生えるという。
さらに第6の「好きなことに没頭する」、第7の「正しい生活習慣に戻す」へと続く。心身の土台となる睡眠や食事を整え、意図的に楽しい予定を入れることの大切さを解説した。
最後にRyota氏は、現代人が未来のことばかりを考え「急かされるように生きている」と指摘。「心を急かさずに、落ち着いた暮らしをしよう」と語り、焦らずに自分のペースを守って生きていくことの重要性を説いて締めくくった。
人と関われるけど、ひとりを選ぶ 「愛想のいい一匹狼」の本
www.amazon.co.jp
人が嫌いなわけじゃない。笑顔で接することもできる。でも、単独行動が好き。 もっと自分のやりたいことに注力したい。 そんなあなたは「愛想のいい一匹狼タイプ」かも？！
YouTubeの動画内容
関連記事
カウンセラーのRyota氏が指摘「根性の問題ではない」忍耐力のない若者が急増する社会の罠
知らないと心がすり減る？人生に疲れた時に知っておきたい「将来の不安が消える」7つの言葉
カウンセラーが解説「不安解消の7つの具体策」悩みを可視化し心を整える驚きのメカニズム
チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。