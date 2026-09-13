人が嫌いなわけじゃない。笑顔で接することもできる。でも、単独行動が好き。 もっと自分のやりたいことに注力したい。 そんなあなたは「愛想のいい一匹狼タイプ」かも？！

カウンセラーのRyota氏が指摘「根性の問題ではない」忍耐力のない若者が急増する社会の罠

【もう頑張るな！】人生に疲れたあなたへ。将来の不安がすーっと消えていく7つの言葉

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【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。