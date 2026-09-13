「親戚の家に行ったらヤバいことなってる」ーー。そんな投稿がXで話題です。写っているのは、黒猫の「クロ」くん（10歳・男の子）と、「ヤギ」ちゃん（7歳・女の子）。



【動画】「ヤバい…」猫たちが夢中に！ スリスリが止まらない

膝の上に乗ったクロくんは、頭を投稿主さんの膝にすりすり。右へ左へと体勢を変えながら、うっとりとした様子で何度も繰り返しています。



一方、テーブルの下にいるヤギちゃんは「膝上待ち」している様子。仕方なくテーブルの脚に頭をこすりつけながら、クロくんの様子を眺めています。



膝上のクロくんは、そのまますやすや……。



まるで推し認定されたかのような微笑ましい光景に、1.8万件を超えるいいねが集まり、



「激しい（笑）」

「うらやましすぎます」

「生けるまたたび……？」

「おもてにゃしされたい。かわいい」

「全身マタタビ人間の可能性がある」



など、驚きと羨望の声が寄せられました。



左ポケットにスリスリ…この後の展開は？

飼い主の、南部藩のヒヨコさん（@u73RcxS8zF3IkNC）は、自宅でも2匹の猫と暮らしています。この日、親戚の家に向かう前、ひやっとするハプニングが起きました。その出来事が、親戚宅の猫ちゃんたちの反応とも関係しているようでーー。



「家猫が脱走してしまい、保護するために使用したマタタビの粉のニオイが衣服などに残っていたようです。よく動画を見ると、左ポケットのあたりに頬ずりしていることがわかります。一時的に、左ポケットにマタタビの袋を入れていたことが原因だったと思います」



家の猫ちゃんたちの保護を終えたあと、投稿主さんは予定通り、親戚のお宅へ。すると、猫たちの反応にいつもとは違う様子を感じ、戸惑ったといいます。



「もともと人懐こい猫ではあったのですが、『何か様子がおかしいぞ……』と思いました。頬ずりされたことはうれしく思ったのですが、あまりにもこれまでとは反応が違ったので、少し不安になったのも事実です」



このあと、「私のズボンをたくさん舐めていたので、びしょ濡れに。それからマタタビの粉を舐め切ったからか、あるいは元気な甥っ子がやって来て怖くなったのか、立ち去っていきました」と教えてくれました。



どうやら投稿主さんは、一時的にコメントに寄せられた「マタタビ人間」になってしまったようです。またひとつ、猫さんたちとの忘れられない思い出が増えた1日になりました。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）