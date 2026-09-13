『映画名探偵プリキュア！』に『キミプリ』＆『わんぷり！』メンバーが登場「チームそれぞれのやりとりが、とってもアツい！」
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』より、本作に登場する『キミとアイドルプリキュア♪』＆『わんだふるぷりきゅあ！』のプリキュアが一堂に会した新スチールと、最新予告映像＜キミプリ＆わんぷり篇＞＜これぞ名探偵！篇＞が解禁された。
【動画】『キミプリ』＆『わんぷり！』のみんなが『映画たんプリ』に登場！
本作は、『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の劇場版。
「自分で見て、感じて、考えて、“本当”の答えを出す」というテーマを掲げている『名探偵プリキュア！』。2027年の誕生日にポチタンと名乗る妖精と出会った明智あんな（千賀光莉）は、突然、謎の光に飲み込まれ1999年にタイムスリップしてしまう。そこで探偵に憧れている小林みくる（本渡楓）や自称天才博士の妖精・ジェット先輩（梶裕貴）と出会い、キュアット探偵事務所で立派な名探偵になることを決意。事件の度に現れる怪盗団ファントムから、依頼者の大切な物を取り戻すために名探偵プリキュアに変身。事件を“キュアット解決”してみんなの笑顔を守る物語だ。
この度解禁されたのは、シリーズの枠を超えて本作に登場する歴代プリキュア、『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ！』のプリキュアが一堂に会した新スチール。背後には、みんなを苦しめる“ダメダメ”が大きく描き出され、プリキュアの前に立ちはだかる圧倒的な存在感を放っている。キュアアンサー、キュアミスティック、キュアエクレール、キュアアルカナが巨大な“ダメダメ”に立ち向かう一方、『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ！』のプリキュアも肩を並べ、それぞれの技を繰り出しながら大小さまざまな“ダメダメ”に立ち向かい、たんプリの活路を開く姿が描かれている。
そして、今回登場する歴代プリキュアたちのキャストからのコメントも到着した。
『キミとアイドルプリキュア♪』で主人公のキュアアイドル／咲良うたの声を務めた松岡美里は、昨年の『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ!キミに届けるキラッキライブ!』のアフレコ時に歴代プリキュアと共演したことを振り返り、「その背中が本当に頼もしくてかっこよくて...！今年は私が先輩プリキュアなんだ...！と思うと身が引き締まる思いでした。たんプリチームと、キミプリチームわんぷりチームそれぞれのやりとり、とってもアツいですので、ぜひ劇場で観ていただきたいです！！」と、本作への期待を語っている。
『わんだふるぷりきゅあ！』からは、キュアワンダフル／犬飼こむぎ役の長縄まりあが「みんなに会えるのが嬉しくって嬉しくって、家を出る前からこむぎになっていたと思います。収録中もあの頃と何も変わらず、癒しの時間がゆっくりと流れていたように思います。その醸し出す雰囲気が映画にものっていると思います！ワンダフル達も活躍しているので是非映画館に会いに来てください！」と、再会の喜びをこむぎらしく表現。
最新予告映像＜キミプリ＆わんぷり篇＞には、勢いよく駆け出すこむぎに、引っ張られるいろはの姿をはじめ、『キミプリ♪』『わんぷり！』のみんなが次々と登場。さらに、キュアズキューン／プリルンとキュアキッス／メロロンの「キラキラショータイムマイク」にはバツ印がつけられ、『キミプリ♪』『わんぷり！』のみんなも“ダメダメ”に困っている様子が映し出される。果たして、みんなの力を結集して立ち向かう先に待ち受けるのは-。「かりんの庭」に隠された秘密、そして“ダメダメ”の正体とは？
最新予告映像＜これぞ名探偵！篇＞には、難しい謎に対し、諦めずに立ち向かう名探偵プリキュア4人の姿が収められ、「私たち諦めないから！」と、力強いあんなのセリフをはじめ、心に響く言葉が数々登場する。
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』は、9月18日より全国公開。
※『キミとアイドルプリキュア♪』＆『わんだふるぷりきゅあ！』キャスト9名のコメント全文は以下の通り。
＜キャストコメント全文＞
『キミとアイドルプリキュア♪』
■松岡美里 キュアアイドル／咲良うた
『映画名探偵プリキュア！』に出演させていただけると聞いたときは、「ついに来たか...！」と思いました。去年、映画のアフレコの際に、先輩プリキュアの皆さまとご一緒できたのですが、その背中が本当に頼もしくてかっこよくて...！今年は私が先輩プリキュアなんだ...！と思うと身が引き締まる思いでした。たんプリの皆さんの、推理して解決していく力や、足りないところを補い合っていくチームワークが本当に素敵で、そばで見させていただけてとても幸せでした。そんなたんプリチームと、キミプリチームわんぷりチームそれぞれのやりとり、とってもアツいですので、ぜひ劇場で観ていただきたいです！！よろしくお願いしますっ！
■高橋ミナミ キュアウインク／蒼風なな
『映画名探偵プリキュア！』への出演が決まり、とても嬉しかったです。脚本を読んで、私自身も感じたことのある心の寂しかった部分に、そっと声を掛けてもらったような気持ちになりました。卒業公演でバトンタッチしてから、名探偵プリキュアのみんなと会えることも楽しみにしていたので、アフレコでは去年のことを思い出して感動しました。先輩プリキュアとして接してくれるみんなに、私も少し緊張してしまいました（笑）。たくさんのキャラクターが一歩踏み出して活躍するこの映画が、沢山のキミの心に届きますように！
■高森奈津美 キュアキュンキュン／紫雨こころ
再びこころに、キュアキュンキュンに、キミプリのみんなに会える！と心キュンキュンしました。キミプリ映画に登場されたひろプリとわんぷりのみなさんがとても頼もしくて素敵だったので、先輩プリキュアとして登場するキミプリメンバーがどのような活躍をするのか、そして何より一番は映画の中でたんプリのメンバーとどのようなやりとりがあるのかとてもワクワクしました！
■南條愛乃 キュアズキューン／プリルン
たんプリの皆さんたちとの収録もとても楽しかったです！
昨年の先輩プリキュアさんたちもこうして見守ってくれてたのかな、とか、再集結できて嬉しかったのかな、とか、そういうことも考えました。久しぶりに５人で変身するのも嬉しくて、家でリハーサルしている時に去年の記憶が昨日のことみたいに思えて、みんなに会えたのが嬉しくて泣いちゃった～って話したら、みんな同じでした （笑）。
ひとシーン、ひとセリフ、全部に丁寧に気持ちを込めて、ズキューンとプリルンでいられる時間を噛み締めながらの時間でした。素敵なシーンがたっくさん詰まった「映画名探偵プリキュア！」楽しみにしてい てください！
そして、私たちキミプリチームのキミプリ愛が爆発しているシーンも、ぜひたくさん楽しんでもらえたら嬉しいです！劇場で、ぜひたくさん応援してください！
■花井美春 キュアキッス／メロロン
『映画名探偵プリキュア！』のお話をいただいた時は本当に嬉しくて、物凄く気合いが入りました！台本を読んだ時、キミプリのみんながあの時のままそこにいるように感じて、色んな思いが込み上げてきて胸がいっぱいになりました…！アフレコは緊張もありましたが、たんプリの皆さんがとても暖かく迎えてくださり、すぐに当時のような和やかな空気に戻れました。キミプリチームのみんなと再会できたことも本当に嬉しかったです(涙)
『映画名探偵プリキュア！』でしか見られないスペシャルな内容になっています！ぜひ物語の中に隠されたヒントを探しながら楽しんでいただけたら嬉しいです！
『わんだふるぷりきゅあ！』
■長縄まりあ キュアワンダフル／犬飼こむぎ
久しぶりにわんぷりチームのみんなと収録が出来るということで、私は現場に向かう前からみんなに会えるのが嬉しくって嬉しくって、家を出る前からこむぎになっていたと思います。収録中もあの頃と何も変わらず、相変わらずみんな穏やかで優しくて、癒しの時間がゆっくりと流れていたように思います。その醸し出す雰囲気が映画にものっていると思います！キュアワンダフル達も活躍しているので是非映画館に会いに来てください！
■種崎敦美 キュアフレンディ／犬飼いろは
映画のストーリーのポイントでもある「ダメダメ」。私もそうでしたが、共感される方も多いのかなと思います。今回の事件に対する名探偵プリキュアのアンサーをお楽しみにです！そして！こむぎたちの相変わらずな姿が見られて私はとってもわんだふる～！でしたので、キミプリやわんぷりのみんなに会えるのを心待ちにしてくださっている皆様にもきっとご満足いただけるはず！公開まであともうちょっと！楽しみに待ってくださいね！
■松田颯水 キュアニャミー／猫屋敷ユキ
「一緒だから、できることがある」というプリキュアらしい体温を感じるストーリーでありながら、謎を解き明かすピースがハマる気持ち良さも感じる作品だー！となりました。さすが名探偵プリキュア。我らわんぷりチームは変わらぬ雰囲気で、特にユキは猫らしいマイペースさをスっと差し込んでくれています。皆様も自分に合ったペースで、好きなシーンを見つけに映画館へ足を運んでくださいませ。映画でもかまってもらおうねぇ。
■上田麗奈 キュアリリアン／猫屋敷まゆ
私としても、まゆちゃんとしても、共感できるところがたくさんあるお話だったと思います。
だからこそ紡げる言葉を大切にしながら、そしてわんぷりチームのあたたかな空気感を楽しみながら、臨んだ収録になりました。どうか観てくださる皆様にも、この「わんだふる」な気持ちが届きますように！
【動画】『キミプリ』＆『わんぷり！』のみんなが『映画たんプリ』に登場！
本作は、『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の劇場版。
「自分で見て、感じて、考えて、“本当”の答えを出す」というテーマを掲げている『名探偵プリキュア！』。2027年の誕生日にポチタンと名乗る妖精と出会った明智あんな（千賀光莉）は、突然、謎の光に飲み込まれ1999年にタイムスリップしてしまう。そこで探偵に憧れている小林みくる（本渡楓）や自称天才博士の妖精・ジェット先輩（梶裕貴）と出会い、キュアット探偵事務所で立派な名探偵になることを決意。事件の度に現れる怪盗団ファントムから、依頼者の大切な物を取り戻すために名探偵プリキュアに変身。事件を“キュアット解決”してみんなの笑顔を守る物語だ。
そして、今回登場する歴代プリキュアたちのキャストからのコメントも到着した。
『キミとアイドルプリキュア♪』で主人公のキュアアイドル／咲良うたの声を務めた松岡美里は、昨年の『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ!キミに届けるキラッキライブ!』のアフレコ時に歴代プリキュアと共演したことを振り返り、「その背中が本当に頼もしくてかっこよくて...！今年は私が先輩プリキュアなんだ...！と思うと身が引き締まる思いでした。たんプリチームと、キミプリチームわんぷりチームそれぞれのやりとり、とってもアツいですので、ぜひ劇場で観ていただきたいです！！」と、本作への期待を語っている。
『わんだふるぷりきゅあ！』からは、キュアワンダフル／犬飼こむぎ役の長縄まりあが「みんなに会えるのが嬉しくって嬉しくって、家を出る前からこむぎになっていたと思います。収録中もあの頃と何も変わらず、癒しの時間がゆっくりと流れていたように思います。その醸し出す雰囲気が映画にものっていると思います！ワンダフル達も活躍しているので是非映画館に会いに来てください！」と、再会の喜びをこむぎらしく表現。
最新予告映像＜キミプリ＆わんぷり篇＞には、勢いよく駆け出すこむぎに、引っ張られるいろはの姿をはじめ、『キミプリ♪』『わんぷり！』のみんなが次々と登場。さらに、キュアズキューン／プリルンとキュアキッス／メロロンの「キラキラショータイムマイク」にはバツ印がつけられ、『キミプリ♪』『わんぷり！』のみんなも“ダメダメ”に困っている様子が映し出される。果たして、みんなの力を結集して立ち向かう先に待ち受けるのは-。「かりんの庭」に隠された秘密、そして“ダメダメ”の正体とは？
最新予告映像＜これぞ名探偵！篇＞には、難しい謎に対し、諦めずに立ち向かう名探偵プリキュア4人の姿が収められ、「私たち諦めないから！」と、力強いあんなのセリフをはじめ、心に響く言葉が数々登場する。
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』は、9月18日より全国公開。
※『キミとアイドルプリキュア♪』＆『わんだふるぷりきゅあ！』キャスト9名のコメント全文は以下の通り。
＜キャストコメント全文＞
『キミとアイドルプリキュア♪』
■松岡美里 キュアアイドル／咲良うた
『映画名探偵プリキュア！』に出演させていただけると聞いたときは、「ついに来たか...！」と思いました。去年、映画のアフレコの際に、先輩プリキュアの皆さまとご一緒できたのですが、その背中が本当に頼もしくてかっこよくて...！今年は私が先輩プリキュアなんだ...！と思うと身が引き締まる思いでした。たんプリの皆さんの、推理して解決していく力や、足りないところを補い合っていくチームワークが本当に素敵で、そばで見させていただけてとても幸せでした。そんなたんプリチームと、キミプリチームわんぷりチームそれぞれのやりとり、とってもアツいですので、ぜひ劇場で観ていただきたいです！！よろしくお願いしますっ！
■高橋ミナミ キュアウインク／蒼風なな
『映画名探偵プリキュア！』への出演が決まり、とても嬉しかったです。脚本を読んで、私自身も感じたことのある心の寂しかった部分に、そっと声を掛けてもらったような気持ちになりました。卒業公演でバトンタッチしてから、名探偵プリキュアのみんなと会えることも楽しみにしていたので、アフレコでは去年のことを思い出して感動しました。先輩プリキュアとして接してくれるみんなに、私も少し緊張してしまいました（笑）。たくさんのキャラクターが一歩踏み出して活躍するこの映画が、沢山のキミの心に届きますように！
■高森奈津美 キュアキュンキュン／紫雨こころ
再びこころに、キュアキュンキュンに、キミプリのみんなに会える！と心キュンキュンしました。キミプリ映画に登場されたひろプリとわんぷりのみなさんがとても頼もしくて素敵だったので、先輩プリキュアとして登場するキミプリメンバーがどのような活躍をするのか、そして何より一番は映画の中でたんプリのメンバーとどのようなやりとりがあるのかとてもワクワクしました！
■南條愛乃 キュアズキューン／プリルン
たんプリの皆さんたちとの収録もとても楽しかったです！
昨年の先輩プリキュアさんたちもこうして見守ってくれてたのかな、とか、再集結できて嬉しかったのかな、とか、そういうことも考えました。久しぶりに５人で変身するのも嬉しくて、家でリハーサルしている時に去年の記憶が昨日のことみたいに思えて、みんなに会えたのが嬉しくて泣いちゃった～って話したら、みんな同じでした （笑）。
ひとシーン、ひとセリフ、全部に丁寧に気持ちを込めて、ズキューンとプリルンでいられる時間を噛み締めながらの時間でした。素敵なシーンがたっくさん詰まった「映画名探偵プリキュア！」楽しみにしてい てください！
そして、私たちキミプリチームのキミプリ愛が爆発しているシーンも、ぜひたくさん楽しんでもらえたら嬉しいです！劇場で、ぜひたくさん応援してください！
■花井美春 キュアキッス／メロロン
『映画名探偵プリキュア！』のお話をいただいた時は本当に嬉しくて、物凄く気合いが入りました！台本を読んだ時、キミプリのみんながあの時のままそこにいるように感じて、色んな思いが込み上げてきて胸がいっぱいになりました…！アフレコは緊張もありましたが、たんプリの皆さんがとても暖かく迎えてくださり、すぐに当時のような和やかな空気に戻れました。キミプリチームのみんなと再会できたことも本当に嬉しかったです(涙)
『映画名探偵プリキュア！』でしか見られないスペシャルな内容になっています！ぜひ物語の中に隠されたヒントを探しながら楽しんでいただけたら嬉しいです！
『わんだふるぷりきゅあ！』
■長縄まりあ キュアワンダフル／犬飼こむぎ
久しぶりにわんぷりチームのみんなと収録が出来るということで、私は現場に向かう前からみんなに会えるのが嬉しくって嬉しくって、家を出る前からこむぎになっていたと思います。収録中もあの頃と何も変わらず、相変わらずみんな穏やかで優しくて、癒しの時間がゆっくりと流れていたように思います。その醸し出す雰囲気が映画にものっていると思います！キュアワンダフル達も活躍しているので是非映画館に会いに来てください！
■種崎敦美 キュアフレンディ／犬飼いろは
映画のストーリーのポイントでもある「ダメダメ」。私もそうでしたが、共感される方も多いのかなと思います。今回の事件に対する名探偵プリキュアのアンサーをお楽しみにです！そして！こむぎたちの相変わらずな姿が見られて私はとってもわんだふる～！でしたので、キミプリやわんぷりのみんなに会えるのを心待ちにしてくださっている皆様にもきっとご満足いただけるはず！公開まであともうちょっと！楽しみに待ってくださいね！
■松田颯水 キュアニャミー／猫屋敷ユキ
「一緒だから、できることがある」というプリキュアらしい体温を感じるストーリーでありながら、謎を解き明かすピースがハマる気持ち良さも感じる作品だー！となりました。さすが名探偵プリキュア。我らわんぷりチームは変わらぬ雰囲気で、特にユキは猫らしいマイペースさをスっと差し込んでくれています。皆様も自分に合ったペースで、好きなシーンを見つけに映画館へ足を運んでくださいませ。映画でもかまってもらおうねぇ。
■上田麗奈 キュアリリアン／猫屋敷まゆ
私としても、まゆちゃんとしても、共感できるところがたくさんあるお話だったと思います。
だからこそ紡げる言葉を大切にしながら、そしてわんぷりチームのあたたかな空気感を楽しみながら、臨んだ収録になりました。どうか観てくださる皆様にも、この「わんだふる」な気持ちが届きますように！