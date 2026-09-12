「いぬの足、4.5cm」ーー。



【写真】わずか4.5cm！実測した柴犬の小さな足

そんなコメントが添えられた柴犬の写真がXで話題です。写っているのは、「涼夏」ちゃん（7歳・女の子）の後ろ足。小さくて、とてもキュートです。飼い主さんが地面に接している部分へメジャーを当ててみると、そのサイズは4.5cmほどであることがわかりました。



この報告が公開されると、3.3万件超のいいねが集まり、



「ありがたい」

「小さいな～、かわいい♡」

「思いつかなかった！測ってみるね」

「何このかわいらしくて平和な世界」

「4.5cmでこの世界を歩き回ってるの？ マジで立派だわ」

「犬の足のサイズ測ったことないし測ろうと思ったこともなくて愛しいｗ」



など、ほっこりする声が寄せられました。



ご飯に夢中のタイミングを狙っていざ測定！

飼い主のKさん（@juntoraikura）によると、以前から涼夏ちゃんの後ろ足が気になっていたといいます。



「いつも涼夏がご飯を食べているとき、後ろ足の地面に接している部分がとても小さくて、かわいらしいなと思いながら眺めていたんです。そこで、このときも夢中でご飯を食べているタイミングを狙って、足にメジャーを当ててみました」



目で見たときの予想は3cmほど。実際の数字を確認した瞬間は、少し意外に感じたそうです。



「5cm近くあったのを見て、最初は『思ったより大きい！』と思いました。でも、すぐに『いや、5cmもないのか。やっぱり本当に小さいな……』と思い直しました」



投稿には、犬の足を測るという発想自体がなかったという反応が数多く寄せられました。



「私としては、犬の小さな足がどれくらいの大きさなのか、気になる人は多いと思っていたので意外でした（笑）」



さらに、多くの人を引き付けたのは、数字だけではなかったようです。



「足しか写っていない写真でも『かわいい』という反応を多くいただいて、やっぱり犬ってすべてのパーツがかわいらしくて、すごいなとも思いました」



小さな足に宿る、頼もしさとぬくもり。その一歩一歩が、これからもたくさんの穏やかな時間を連れてきてくれるのでしょう。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）