8月22・23日に東京・港区で開催された「麻布十番納涼まつり」に出店した “闘う料理人” こと、こめおが引き起こした大規模食中毒。その騒動を受け、9月11日にこめおがXを更新し、改めて衛生管理を徹底することを報告した。しかし、思わず “本音” が飛び出し、その内容にまたもや批判が止まらない。

食中毒事件については、こめおが提供した「冷やし蟹ラーメン」を食べた78人が体調不良を訴えた。その後、9月3日に保健所からサルモネラ属菌が検出されたことが発表され、7日間の営業停止命令を下されている。

しかし、11日に更新されたXには、耳を疑う言葉が綴られていた。

「こめお氏は10日に、これまでの経緯を受け、《割烹こめを、かにをのスタッフとともに衛生講習を受講し、店舗の衛生管理を改めて見直しました》とXに綴り、店内の消毒や清掃をする写真を添えました。さらに11日には、《今回の件をきっかけに、衛生管理について改めて勉強しています》と状況を明かしました。しかし、《正直、料理のことは考えていても、衛生管理についてここまで深く考えたことはありませんでした》と、衛生管理を軽視していたことを明かしたのです」（芸能ジャーナリスト）

騒動が発覚して以降、謝罪や反省の言葉を発してきたこめお。しかし、以前の考えとはいえ、衝撃的な言葉にXでは、

《流石に致命的な発言ではないかと》

《はよ料理人ごっこ辞めろ》

《これだけ大問題起こしてまだこんな事言えるのか…..》

など、料理人としてのプロ意識を問う声も多く聞かれる。

「同日には、『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）がこめお氏の騒動を特集。番組では、『法律で義務づけられた衛生管理表の記録をしていなかった』とずさんな衛生管理体制を報じました。番組の取材に応じたこめお氏は『優先順位が下がってしまった』『根本の衛生管理に対する意識の甘さがあった』とコメント。こうした発言もSNS上で拡散され、料理人らしからぬ “いい加減さ” に世間は唖然としています」（同）

起こるべくして起こってしまったとも言える食中毒。料理人生命は、絶望的と見る向きもある。

「現在『割烹こめを』は営業を停止しているものの、別店舗である浅草のラーメン店『かにを』は営業を継続しています。しかし、そちらでもトッピングに使用する “使い回しスプーン” が物議を醸すなど、問題が山積みであることが指摘されています。改善アピールだけではなく、料理人としての姿勢から徹底的に見直す必要があるでしょう」（同）

こめおの詰めの甘さが、次々と明らかになっている。