「マジかわえぇぇぇ」と絶賛！一人暮らしの男性が遭遇した心温まる超レアな光景
YouTubeチャンネル「年金一人暮らしのぺこりーの」が「自由にしてあげたい」と題した動画を公開しました。動画では、休日のドライブ中に遭遇したカルガモの親子の姿から着想を得て、亡き妻への思いや家族のあり方について語られています。
最近、道の駅によく出かけるというぺこりーのさんは、休日のドライブを兼ねて埼玉や神奈川まで足を伸ばしています。地元の農産物を買うのが楽しみだといいますが、時には他県産の野菜や米が売られていることも。そんな時は「だったら家から歩いて1分のスーパーで買うわ！」と、思わずツッコミを入れたくなるエピソードを明かしました。
そんな道の駅からの帰り道、交通量の多い道路で前の車が急停車する出来事に遭遇します。何事かと思いきや、車の脇を歩いていたのはカルガモの親子の行列でした。その姿に「マジかわえぇぇぇ～！！」と、思わず乙女のような声が飛び出したと振り返ります。親鳥が羽を広げて子ガモたちを安全に誘導する見事な姿を目の当たりにし、心がポカポカしたと語りました。
一列に並んで歩く子ガモたちの姿から、話題は自身の家族へと移ります。かつては自身も家族の先頭に立って歩いていた時期がありましたが、現在は娘も独立し、長年連れ添った妻も10年前に病気で他界しています。「長い結婚生活の束縛から、ただ自由にしてあげただけ」と語り、自由奔放だった妻へ「もう自由に、どこへでも行きなさい」と温かいメッセージを送っています。
何気ない日常のドライブでの出来事から、家族の絆や思い遣りの形を再認識させてくれるエピソードです。慌ただしい日々の中で、ふと立ち止まって身近な人への思いを馳せるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
最近、道の駅によく出かけるというぺこりーのさんは、休日のドライブを兼ねて埼玉や神奈川まで足を伸ばしています。地元の農産物を買うのが楽しみだといいますが、時には他県産の野菜や米が売られていることも。そんな時は「だったら家から歩いて1分のスーパーで買うわ！」と、思わずツッコミを入れたくなるエピソードを明かしました。
そんな道の駅からの帰り道、交通量の多い道路で前の車が急停車する出来事に遭遇します。何事かと思いきや、車の脇を歩いていたのはカルガモの親子の行列でした。その姿に「マジかわえぇぇぇ～！！」と、思わず乙女のような声が飛び出したと振り返ります。親鳥が羽を広げて子ガモたちを安全に誘導する見事な姿を目の当たりにし、心がポカポカしたと語りました。
一列に並んで歩く子ガモたちの姿から、話題は自身の家族へと移ります。かつては自身も家族の先頭に立って歩いていた時期がありましたが、現在は娘も独立し、長年連れ添った妻も10年前に病気で他界しています。「長い結婚生活の束縛から、ただ自由にしてあげただけ」と語り、自由奔放だった妻へ「もう自由に、どこへでも行きなさい」と温かいメッセージを送っています。
何気ない日常のドライブでの出来事から、家族の絆や思い遣りの形を再認識させてくれるエピソードです。慌ただしい日々の中で、ふと立ち止まって身近な人への思いを馳せるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
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