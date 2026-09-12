福井市に広がる〝マイクラみたいな風景〟に1.5万人驚がく　「リアル豆腐建築」「土ブロックは草はえる」

まるでゲームの中のような光景が、現実に存在した--。

【話題のポスト】64.9万表示、1.5万いいねの〝マイクラっぽい図書館〟

そんな報告がX上で注目を浴びている。

「県外の友達に『マイクラの豆腐建築にしか見えない』って言われたことある」

2026年8月8日、Xユーザーの「とりあいず工ルパに行く福井市民bot」（＠fukuicity_lpa）さんがそんな呟きと共に投稿したのは、見渡す限りの田んぼが広がる田園風景。

そこにポツンと建っているのは、茶色い建物。曲線的な部分や装飾などのない、直線的でシンプルな作りだ。

マイクラ......ブロックで構成された世界が舞台のオープンワールドゲーム「Minecraft」。ゲーム内で作ることができる真四角のシンプルな建築物を「豆腐建築」と呼ぶ。単色で、かつ単純な真四角の構造は、たしかにマイクラの豆腐建築っぽい。

Jタウンネット記者は8月21日、投稿写真について＠fukuicity_lpaさんに話を聞いた。

シンプルさがそれっぽい

＠fukuicity_lpaさんが撮影した「マイクラっぽい風景」は、福井県福井市の「福井県立図書館」とその周囲の景色。8月5日に撮ったものだという。

「周り田んぼだらけでポツンと四角い大きな建物が立っていて面白いなと思ったので撮りました」（＠fukuicity_lpaさん）

最初はその特徴的な立地自体が面白かったという＠fukuicity_lpaさん。その後、見れば見るほど友達が口にした「マイクラの豆腐建築」という感想の通りでびっくりしたそうだ。

なお、マイクラっぽく見えるのは遠くから見ていたからで、現地に近づくとまた雰囲気が変わるという。

「木で下が隠れているからか、実際に近づいて見た時とのギャップが結構ありますね」（＠fukuicity_lpaさん）

たしかに、水場があったりガラス張りのオシャレな建物があったりと、敷地内の風景はスタイリッシュな印象だ。

＠fukuicity_lpaさんが投稿した写真に、X上では1万5000件以上（9月11日夕時点）のいいねの他、こんな声が寄せられている。

「リアル豆腐建築の珍スポット」

「無駄に再現度が高い...」

「土ブロックは草はえる」

マイクラをプレイしている読者の皆さんは、比較のために再現してみても面白いかも？