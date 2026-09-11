FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌×料理家・長谷川あかりが“食べながらしゃべる”バラエティ 『たべるししゃべるし』9.19スタート
料理トークバラエティー番組『たべるししゃべるし』が、テレビ東京にて9月19日より全4夜にわたり放送される。出演は、7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌と料理家・長谷川あかり。
【写真】鎮西寿々歌のかわいすぎる撮り下ろしショット
ともに、NHK Eテレの教育番組『天才てれびくん』に“てれび戦士”として出演して以来、20年来の親友である2人が、キッチンで料理をしながら、等身大のお悩みや価値観を、飾らない素の言葉でしゃべっていく。
大親友との番組出演に鎮西は「自分たちの番組がスタートすることが素直に嬉しいですし、何より昔からの友人であるあかりちゃんと、また一緒にテレビに出演できることがすごく感慨深いです」とコメント。長谷川も「小学生の頃に出会って以来、妹のような存在であり、共に目標を語り合ってきた大切な友人でもある寿々歌と共演できるのは、“生きてきて良かった”と感じるほど感慨深いです」と、大親友らしい互いにシンクロしたかのようなコメントで、喜びを語った。
フェイクドキュメンタリー『TXQ FICTION』や『行方不明展』『恐怖心展』などのイベントを手掛ける大森時生がプロデュース、『COCHO COCHO』や『ポッドフリックス』などの映像コンテンツを手掛ける株式会社チャビーが制作協力として本番組を制作する。
さらに、本編に収めきれなかった未公開トークや長谷川特製のレシピなどの限定コンテンツも各SNSにて公開予定。
お料理トークバラエティ『たべるししゃべるし』は、テレビ東京にて9月19日25時40分、9月21日24時45分、9月26日25時25分、9月28日24時30分放送。
※出演者、スタッフのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■鎮西寿々歌
自分たちの番組がスタートすることが素直に嬉しいですし、何より昔からの友人であるあかりちゃんと、また一緒にテレビに出演できることがすごく感慨深いです。以前から「いつか2人で何かやりたいね」と話していたので、夢が叶ってエモさを感じています。あかりちゃんは昔から多彩で尊敬する存在ですが、今は料理家として多くの方に知られていて、いつも刺激をもらっています！
夜、帰宅して少し疲れたなという時に見て、心がホッと温まる時間をお届けできたら嬉しいです。“明日作ってみようかな”と、皆さんの日常を少しでも彩る番組にしていきたいです。ぜひ楽しみに待っていてください！
■長谷川あかり
寿々歌と一緒に料理を作って食べる番組をやることができると聞いて、まずは純粋に嬉しかったです。小学生の頃に出会って以来、妹のような存在であり、共に目標を語り合ってきた大切な友人でもある寿々歌と共演できるのは、“生きてきて良かった”と感じるほど感慨深いです。
普段はレシピという文字でお届けしていますが、今回は“誰とどんな気持ちで食事を楽しむか”という空間や時間までお伝えできるのが、料理家として本当に嬉しいです。番組を見て“誰かと一緒にご飯を作って食べたいな”と感じていただけたら幸いです。ぜひご覧ください！
■番組プロデューサー 大森時生
おいしそうにご飯を食べている２人を見ると、なぜか救われる感覚があります。
ただ食べて話す時間があれば、それでいいと思えるからかもしれません。
■番組演出 長崎周成
台本は一切ありません。たべるし、しゃべるだけです。
「なんかいいなぁ」と思う瞬間の連続でした。生姜が入ったおみそ汁って感じです。
【写真】鎮西寿々歌のかわいすぎる撮り下ろしショット
ともに、NHK Eテレの教育番組『天才てれびくん』に“てれび戦士”として出演して以来、20年来の親友である2人が、キッチンで料理をしながら、等身大のお悩みや価値観を、飾らない素の言葉でしゃべっていく。
フェイクドキュメンタリー『TXQ FICTION』や『行方不明展』『恐怖心展』などのイベントを手掛ける大森時生がプロデュース、『COCHO COCHO』や『ポッドフリックス』などの映像コンテンツを手掛ける株式会社チャビーが制作協力として本番組を制作する。
さらに、本編に収めきれなかった未公開トークや長谷川特製のレシピなどの限定コンテンツも各SNSにて公開予定。
お料理トークバラエティ『たべるししゃべるし』は、テレビ東京にて9月19日25時40分、9月21日24時45分、9月26日25時25分、9月28日24時30分放送。
※出演者、スタッフのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■鎮西寿々歌
自分たちの番組がスタートすることが素直に嬉しいですし、何より昔からの友人であるあかりちゃんと、また一緒にテレビに出演できることがすごく感慨深いです。以前から「いつか2人で何かやりたいね」と話していたので、夢が叶ってエモさを感じています。あかりちゃんは昔から多彩で尊敬する存在ですが、今は料理家として多くの方に知られていて、いつも刺激をもらっています！
夜、帰宅して少し疲れたなという時に見て、心がホッと温まる時間をお届けできたら嬉しいです。“明日作ってみようかな”と、皆さんの日常を少しでも彩る番組にしていきたいです。ぜひ楽しみに待っていてください！
■長谷川あかり
寿々歌と一緒に料理を作って食べる番組をやることができると聞いて、まずは純粋に嬉しかったです。小学生の頃に出会って以来、妹のような存在であり、共に目標を語り合ってきた大切な友人でもある寿々歌と共演できるのは、“生きてきて良かった”と感じるほど感慨深いです。
普段はレシピという文字でお届けしていますが、今回は“誰とどんな気持ちで食事を楽しむか”という空間や時間までお伝えできるのが、料理家として本当に嬉しいです。番組を見て“誰かと一緒にご飯を作って食べたいな”と感じていただけたら幸いです。ぜひご覧ください！
■番組プロデューサー 大森時生
おいしそうにご飯を食べている２人を見ると、なぜか救われる感覚があります。
ただ食べて話す時間があれば、それでいいと思えるからかもしれません。
■番組演出 長崎周成
台本は一切ありません。たべるし、しゃべるだけです。
「なんかいいなぁ」と思う瞬間の連続でした。生姜が入ったおみそ汁って感じです。