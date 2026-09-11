出口夏希「ルックバック」上映後の出来事に涙「本当に頑張ってよかったなって」
【モデルプレス＝2026/09/11】女優の出口夏希と蒔田彩珠が11日、都内で開催された実写映画『ルックバック』初日舞台挨拶に出席。出口が、思わず涙した出来事を明かした。
【写真】24歳美人女優、ノースリから美肩際立つ
藤本タツキによる同名漫画を実写化した本作は、漫画の腕に絶対の自信を持つ藤野（出口）、彼女に憧れを抱きながらも圧倒的な画力を秘めた京本（蒔田）が織りなす、小学生時代から始まり13年間にわたる軌跡を、繊細かつみずみずしく描く。この日は七瀬ふうり、岡田六花、野呂佳代も出席していた。
公式上映後の12分間に及んだスタンディングオベーションについて、出口は「本当に今でも鮮明に覚えているんですけど、終わった瞬間にみんなが立ち上がって、すーってみんなで拍手してくださって。見渡すとみんながすごく温かい顔をしているんですよね」と回想。また「みんなが笑ってて『本当に頑張ってよかったな』って、つい泣いちゃいました（笑）」と明かした。また、是枝監督の様子について「監督は『ただ眼をこすっただけ』って言っていたんですけど、私は横に立っていて、ウルっとしていましたけどね（笑）」と振り返り、笑顔を見せていた。
また、蒔田は「昨日までヴェネチアに行っていたんですけど、日本の方の反応を見る前に海外の方たちの反応を見たので。今度は、日本の皆さんはどんなところで笑って、どんなところで感動するのかが、すごく楽しみです」と日本の映画ファンの反応に期待を寄せた。
そして、藤野の母を演じた野呂は「直前までこの人（七瀬）はずっと喋っているし、みんなも何言おうとか、『ちょっと準備が！』とか、いろんなことをバタバタやって、めちゃくちゃ楽しく喋っていたんですけど、いざここに上がったら、みんなの背筋がくってなって上がっていくところを見たら、本当にすごく素敵な子たちだなと思って。お母さんみたいになっちゃって。恥ずかしいです（笑）」と4人の姿に母性をくすぐられた様子。また「『ルックバック』ってすごく人気の作品ですし、私は是枝監督のファンでもあるので、そんな中素敵な映画だなって自分でもすごく思ったし、とってもきれいな、いろんな部分が素敵なところがたくさんあるので、そういうところを見て皆さんいいって思っていただけると思うので。楽しみです」と笑顔を見せた。
さらに、是枝監督の編集作業も見学したという野呂は「めちゃくちゃ嬉しかったです。是枝さんの映画に出るのはすごく嬉しいことだし、自分ももっと成長していきたいって思うし、是枝さんの映画作りを間近で見れるっていうところが、私はとても嬉しくて。今回もすごくいろんなものを教えていただきました」と振り返った。
七瀬との親子役については「本当に面白くて。語弊があったら、聞こえ方が悪かったらすみません。子どもらしい子どもっていうか、本当にのびのびしていて。是枝監督にもクマのキャラクターのあだ名とかを付けて。『今日からその名前で！』みたいな感じで、和気あいあいとやっていた」とにっこり。続けて「是枝監督にすごくいろいろ言っている姿がとても可愛くて面白くて。是枝監督も『あ、分かりました』みたいな感じで（笑）。そういう楽しい現場にしてくれたなっていうのがあって、私も一緒に遊んでもらった感じがします」と笑顔で振り返っていた。（modelpress編集部）
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◆出口夏希、スタンディングオベーションに涙
藤本タツキによる同名漫画を実写化した本作は、漫画の腕に絶対の自信を持つ藤野（出口）、彼女に憧れを抱きながらも圧倒的な画力を秘めた京本（蒔田）が織りなす、小学生時代から始まり13年間にわたる軌跡を、繊細かつみずみずしく描く。この日は七瀬ふうり、岡田六花、野呂佳代も出席していた。
◆野呂佳代、是枝監督の編集作業見学
また、蒔田は「昨日までヴェネチアに行っていたんですけど、日本の方の反応を見る前に海外の方たちの反応を見たので。今度は、日本の皆さんはどんなところで笑って、どんなところで感動するのかが、すごく楽しみです」と日本の映画ファンの反応に期待を寄せた。
そして、藤野の母を演じた野呂は「直前までこの人（七瀬）はずっと喋っているし、みんなも何言おうとか、『ちょっと準備が！』とか、いろんなことをバタバタやって、めちゃくちゃ楽しく喋っていたんですけど、いざここに上がったら、みんなの背筋がくってなって上がっていくところを見たら、本当にすごく素敵な子たちだなと思って。お母さんみたいになっちゃって。恥ずかしいです（笑）」と4人の姿に母性をくすぐられた様子。また「『ルックバック』ってすごく人気の作品ですし、私は是枝監督のファンでもあるので、そんな中素敵な映画だなって自分でもすごく思ったし、とってもきれいな、いろんな部分が素敵なところがたくさんあるので、そういうところを見て皆さんいいって思っていただけると思うので。楽しみです」と笑顔を見せた。
さらに、是枝監督の編集作業も見学したという野呂は「めちゃくちゃ嬉しかったです。是枝さんの映画に出るのはすごく嬉しいことだし、自分ももっと成長していきたいって思うし、是枝さんの映画作りを間近で見れるっていうところが、私はとても嬉しくて。今回もすごくいろんなものを教えていただきました」と振り返った。
七瀬との親子役については「本当に面白くて。語弊があったら、聞こえ方が悪かったらすみません。子どもらしい子どもっていうか、本当にのびのびしていて。是枝監督にもクマのキャラクターのあだ名とかを付けて。『今日からその名前で！』みたいな感じで、和気あいあいとやっていた」とにっこり。続けて「是枝監督にすごくいろいろ言っている姿がとても可愛くて面白くて。是枝監督も『あ、分かりました』みたいな感じで（笑）。そういう楽しい現場にしてくれたなっていうのがあって、私も一緒に遊んでもらった感じがします」と笑顔で振り返っていた。（modelpress編集部）
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