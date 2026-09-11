元NHK・中川安奈、32歳で“卵子凍結”決断した理由 16歳で出産、親子でキャバ嬢の母娘にも密着
MEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーがMCを務める『ダマってられない女たち season3』#10が11日夜、放送された。#10では、32歳で初めての卵子凍結を決意した元NHKアナウンサー・中川安奈に密着。卵子凍結に臨む中川が明かす、その決断の理由とNHK時代の葛藤とは--？
【写真】親子でキャバ嬢として働く母娘
この番組は、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。
番組では、親子でキャバ嬢として働く母と娘に密着。16歳で出産を経験し、「借金で800万ぐらいあって」と語る壮絶な人生とは。そして、2人はなぜ親子でキャバ嬢として働くことになったのか。母娘が歩んできた波瀾万丈な人生に迫る。
『ダマってられない女たち season3』#10はABEMAにて11日22時放送。
【写真】親子でキャバ嬢として働く母娘
この番組は、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。
番組では、親子でキャバ嬢として働く母と娘に密着。16歳で出産を経験し、「借金で800万ぐらいあって」と語る壮絶な人生とは。そして、2人はなぜ親子でキャバ嬢として働くことになったのか。母娘が歩んできた波瀾万丈な人生に迫る。
『ダマってられない女たち season3』#10はABEMAにて11日22時放送。