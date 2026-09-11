「ちいかわ」で超話題！　愛知のロングセラー銘菓『しるこサンド』に“半生”バージョンがあるらしい

8月には映画が公開され、いまや、国民的な人気を誇る『ちいかわ』。松永製菓が製造する「しるこサンド」は、そんなちいかわの作中に登場したことで一躍話題になった愛知県のロングセラー銘菓です。

どこか懐かしい素朴な味わいが人気のビスケットですが、じつは、愛知県内では半生タイプのプレミアムなしるこサンドが購入できます。その名も、「生しるこサンド」。今回は、SNSで「もっと早く知りたかった」と絶賛される話題の商品の実食レビューをお届けします。

生しるこサンドは、名古屋駅のほか、愛知県小牧市と岡崎市にある、松永製菓が運営するカフェ「SHIRUKOTTE（シルコッテ）」などで購入できます。せっかくなので、岡崎のシルコッテで店舗限定の3種アソートを購入してきました。

「生しるこサンド アソート3個」（税込648円）

まずご紹介するのは、生しるこサンドのなかで最も人気だという「生しるこサンドつぶあん」。しっとりやわらかなビスケット生地に、北海道産のかのこ豆を使用したなめらかなあんこクリームが挟まれています。

「生しるこサンドつぶあん」

じつはこちら、かつて、王位戦の対局で藤井聡太さんが召し上がったことでも話題となったフレーバーです。

かのこ豆の食感がかために残されていて、しっとりやわらかなビスケットとの対比でつぶつぶ感をダイレクトに楽しめます。



クリームとビスケットのどちらも、甘さのなかに塩味があり、「おしるこを凝縮したらこんな味なのかも？」という味です。

あの藤井聡太も食べた、縁起のいいおやつ

続いては、老舗菓子メーカーのこだわりが詰まった「生しるこサンドこしあん」。粒がないぶん、あんこクリームのなめらかさとあずきの風味を深く味わえる一品です。

くちどけがやわらかく、緑茶はもちろん、コーヒーや紅茶との相性も良さそう！

「生しるこサンドこしあん」

あんこクリームのなめらかさとあずきの風味が味わえる

最後にご紹介するのは、愛知県西尾市の抹茶をたっぷり使用した「生しるこサンド抹茶」。抹茶とあずきの組み合わせって、まず外れませんよね。香り高い緑色のビスケットが高級感をただよわせています。



ほどよくクラッシュ感を残したつぶあんクリームは、ほかのふたつともまた違う味わいで、個人的には1番のお気に入りです。

「生しるこサンド抹茶」

ほどよいクラッシュ感が残る、つぶあんクリーム

商品名に「生」とつくものの、賞味期限は製造日から40日と長めなのもうれしいポイント。個包装になっているので、バラマキ用のおみやげにも最適です。



ちいかわブームで再び脚光を浴びる愛知みやげ。観光や出張の際に探してみてはいかがでしょうか。

（文＝桐田えこ）