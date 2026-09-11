BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が7日に放送され、佐々岡真司氏（59）と西山秀二氏（59）の元広島バッテリーがそろってゲスト出演。西山氏が現役時代にあった“カープの序列”について赤裸々に語った。

ともに1967年生まれの同学年。佐々岡氏は1989年ドラフト1位で入団した広島一筋に通算138勝＆106セーブを挙げ、2020年からは3年間に渡って広島監督も務めた。西山氏は1985年ドラフト5位で南海（現ソフトバンク）入りし、広島と巨人でもプレー。引退後は巨人と中日でコーチも務めた。

そのなかで「まだまだあるカープあるある」というトークテーマを与えられた時だった。

西山氏は「今のカープは違いますよ」と前置きした上で「僕らの時は序列があったんですよ」と言い出す。

そして、「球団から決められてるんですよ。一番上は野村謙二郎さん。その下が前田（智徳）、江藤（智）。その下が金本（知憲）、緒方（孝市）。で、佐々岡がいて、その次にお前（西山）、そのあとに町田（公二郎）、浅井（樹）っていう。序列が決まってたんです」と説明。序列の意味について「…年俸です」と続けた。

「うちは野村謙二郎がいて、その下に前田、江藤、佐々岡がいて。お前はその下だろ？って契約更改に行ったら言われるわけですよ。それ言われたら、そうですよね………って言わなしゃーない。今は違いますよ？僕らの時は、本当にどんぶり勘定だったんです。査定なんてほとんど見んかったです。査定なんか付けてたかどうかも分からん。契約更改行って見たことない、査定がナンボって。行ったら、ナンボほしいんや？って。言われて答えちゃいけんのですよ。ちょっとでも安く言っちゃうと、サインしろ、と。ナンボくれるんですか？って言ったらだいたいナンボやなって言われるんです。それって（球団が考えている）一番最低ラインなんですよね。それよりも1000万、2000万、多くいうんです。そしたら、それはお前言い過ぎだろう！とかいうて。お前がササ（佐々岡）抜いたらおかしいやろ！とかって言われるんですよ。で、ほんなら間とって…って。だいたい2000万円いったら間の1000万円アップぐらい。お互い間とってそんなもんにするかって…。そうですねぇ！いうて。他の人は知らん。僕はだいたいそんな感じ。でも、とにかくいつも言われるのは序列です。お前が今年一年活躍したからいうてな、佐々岡を抜いたらおかしいやろって言われるんです。確かにそうですねって。ササだって沢村賞とったけど、給料我慢させたんや、と。それでみんなバランス良く給料なってるんやから、お前はこんなもんや、と。そうですね、と」と最後は言いくるめられて？サインしていたと明かしていた。