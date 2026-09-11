遠くから歩いてくるだけでも、ひときわ目を引く「超大型のモップ犬」。日本に2頭しか存在しないと言われるワンコが披露した、大迫力のお散歩姿が反響を呼んでいます。

話題となった投稿は記事執筆時点で171万再生を突破。「かなりの迫力」「一度でいいから触ってみたい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：日本に2頭しか存在しないと言われる『超大型のモップ犬』→思わず二度見する『大迫力の散歩』】

道の向こうから現れた「超大型のモップ犬」

Instagramアカウント「chi_7465」に投稿されたのは、住宅街をお散歩するコモンドールの「リツ」ちゃんのお姿。投稿主さんによると、コモンドールは日本に2頭しか存在しないと言われるほど珍しい犬種なのだそう。お家には同じコモンドールの「主水」くんをはじめ、ほかのワンコや黒猫も一緒に暮らしているといいます。

とある日、リツちゃんは飼い主さんと一緒にお散歩をしていたそう。住宅街の道の向こうから、飼い主さんより少し前を歩いて近づいてきたリツちゃん。遠くにいる段階から、体を覆う長い房状の被毛がひときわ目を引き、その堂々たるシルエットには思わず釘付けになってしまいます。

近づくほど増していく圧倒的な存在感

そのまま真っすぐ歩みを進めるリツちゃんは、一歩進むたびに胸元や足元の長い被毛を左右へ大きく揺らしていたそう。脚の輪郭がほとんど見えないほど全身が毛に覆われているため、巨大なモップがふわふわと移動しているようにも見えて、なんともユニークです♡

リツちゃんが近づくにつれ、その大きな体はどんどん存在感を増していくことに。すぐそばまでやってくると、顔を覆う長い毛の間から、舌を出した口元がちらり。遠くからでも目を引き、近づけばさらに圧倒される、大迫力のお散歩となったのでした。

お風呂嫌いの主水くんがまさかの場所へ…！

別の日には、主水くんの驚きの光景も投稿されています。飼い主さんによると、主水くんはお風呂が大嫌いで、シャンプーの際には抵抗するのだそう。ところが、そんな主水くんの姿を見てみると、すでにドロドロの水たまりの中だったとか。

その後も泥水の中に立ったり歩いたりしていた主水くん。水から出ると、足元やお腹側の白い被毛は濡れ、ところどころ茶色っぽく見える状態に。お風呂嫌いだという主水くんが、よりによって泥水の中へ…。立派な白い被毛が濡れてしまうという飼い主さん泣かせの出来事ながら、その豪快な姿には思わず笑みがこぼれるのでした。

話題となった投稿には「モップが走ってるなと思いきや」「犬図鑑でしかみたことなかったです」「なんかすごいかっこいい」「一度でいいから触れてよしよししてみたいです」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「chi_7465」では、リツちゃんと主水くんのほか、全盲のボーダーコリー・正利くんや狩猟犬MIXの林くん、黒猫のニャーくんたちとの日常も投稿されています。日本ではなかなか出会えないコモンドールたちの暮らしが気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「chi_7465」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。