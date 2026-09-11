『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』に続く次回作、いわゆる『スパイダーマン5（仮題）』はいつ公開されるのか。ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント（SPE）会長兼CEOのラヴィ・アフジャが、その時期について現時点での見通しを語った。米が伝えている。

アフジャは2026年9月9日、ニューヨークで開催された投資家向けカンファレンスに登壇。大ヒット中の『ブランド・ニュー・デイ』の続編となる5作目の『スパイダーマン』映画はいつ公開されるのかと尋ねられると、アフジャはこう答えた。

「まだ公開日は決まっていません。通常なら2年ほどですが、来年には『スパイダーバース』映画がありますからね。」

『ブランド・ニュー・デイ』が2026年公開のため、単純に2年の間隔を当てはめれば2028年頃がひとつの目安にも見えるが、アフジャ自身は2028年公開とは述べていない。あくまで従来のペースに触れたうえで、2027年には別の『スパイダーマン』映画が控えていることを指摘した形だ。

実際、トム・ホランド主演シリーズは『スパイダーマン：ホームカミング』（2017）、『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』（2019）、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）と、最初の3作が約2年おきに公開された。一方、『ノー・ウェイ・ホーム』から『ブランド・ニュー・デイ』（2026）までは約5年が空いている。

アフジャが言及した来年の作品とは、マイルス・モラレスを主人公とするアニメ映画『スパイダーマン：ビヨンド・ザ・スパイダーバース』。2027年6月18日に米国公開予定だ。少なくともソニーの『スパイダーマン』映画としては、次に控えているのはこちらとなる。

『ブランド・ニュー・デイ』のその先については、マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ社長も8月、ホランドとの次回作について。ただし、その際もホランドとゼンデイヤには世界規模のプロモーションツアーを終えたあと、まず休息を取ってほしいと話しており、製作を急ぐ姿勢は示していなかった。なお、アフジャは今回と同じ登壇で、『ブランド・ニュー・デイ』の記録的ヒットについて、予想を上回る結果だったと。

ピーター・パーカー役のトム・ホランドはこの頃、スパイダーマンの世代交代をしきりに示唆している。マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）の次回作としては2026年12月の『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』があるが、こちらにホランドの出演予定は発表されていない。あり得そうな線としては2027年12月の『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』でスパイダーマンの世代交代、あるいはそれに近いサブストーリーが描かれ、新たなスパイダーマン単独映画につながる展開。となると、実写単独映画としてスパイダーマン次回作は早くとも2028年ごろに本格化することとなりそうだ。

『スパイダーマン：ビヨンド・ザ・スパイダーバース』は2027年6月18日に米国公開予定。

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