“プーチン、お前はすでに負けている” CIA長官が極秘のモスクワ入り…同時期に公表されなかった「3つの大統領令」の謎

「時間はロシアの味方ではない」。ウクライナ侵攻から4年半あまり。長期戦になれば欧米の支援疲れが進み、最後に勝つのはロシアだ。そんなプーチン大統領の“勝算”を真っ向から否定するようなメッセージを携え、CIA長官ジョン・ラトクリフが突如、モスクワ入りした。滞在はわずか8時間半。ロシア情報機関トップらと協議する一方、予定されていたと報じられたプーチンとの面会は実現しなかった。今回の異例の訪問は和平への一歩なのか、それとも米国が新たな危機を察知したサインなのか。そして同じ時期、ロシアの公開記録からは内容が明かされない「3つの大統領令」が浮かび上がった。

【画像】“プーチン、お前はすでに負けている” モスクワを秘密訪問したCIAのトップ

CIAのトップが異例のモスクワ入り

ロシアの軍事力と経済に陰りが見えるなか、8月25日、米中央情報局（CIA）のトップがモスクワ入りした。CIA長官ジョン・ラトクリフである。CIA長官ジョン・ラトクリフである。

彼が持ち込んだのは、極めて冷徹な情勢判断だった。ロシアの軍事・経済状況は今後さらに悪化しかねず、条件がさらに不利になる前に和平交渉に応じるべきだ―というメッセージだったという。

移動には巨大な軍用輸送機C-17が使われ、滞在時間はわずか8時間半。この訪問は事前に一切公表されておらず、秘密裏に行われるはずだった。

ところが、機体の飛行経路は民間の追跡サービスに捕捉され、米外交ナンバーを掲げた車列も目撃された。「秘密訪問」と呼ぶには、あまりにも露見した形となった。

ロシアの独立系メディアが伝えるところでは、プーチン大統領はラトクリフとの会談を予定していたが、直前に一方的に中止したという。

そして同じころ、ロシアの公開記録では大統領令605～607号が公表されないまま、番号だけが飛んでいることも注目を集めた。

米国の存在感を誇示する軍用機、実現しなかったとされる会談、そして内容が伏せられた大統領令。これらが本当に無関係だと言い切れるのだろうか。

秘密にしておくには、あまりに目立ちすぎた

2026年8月25日、米空軍のC-17グローブマスターIIIがラトビアの首都リガを離陸し、モスクワのヴヌコボ空港に降り立った。

戦車やヘリコプターの輸送が可能なこの大型機は、諜報機関のトップがひそかに移動する際に思い浮かぶ、目立たない小型ジェットとは対照的だ。

米政府は訪問を事前に明かさなかったが、機体は公開のフライト追跡サービスに映り込み、モスクワ中心部では車列も確認された。意図的に見せたのかどうかは断定できない。

ラトクリフのモスクワ滞在はおよそ8時間半。クレムリンによればプーチンとの直接会談はなかったが、協議の内容はプーチンに伝達されたという。

実際にラトクリフが面会したのは、対外情報庁（SVR）長官セルゲイ・ナルイシキンと、連邦保安庁（FSB）長官アレクサンドル・ボルトニコフだった。ナルイシキン自身も会合の事実を認めている。

CIA長官がロシア側に示した厳しい評価

現職のCIA長官がロシアを訪れたのは、ウクライナ侵攻を思いとどまるよう警告した2021年11月のウィリアム・バーンズ長官以来のことだ。異例の訪問で、いったい何が話し合われたのか。

「時間はロシアの味方ではない」

ラトクリフがロシア側に示したのは、ウクライナ戦争をめぐる厳しい評価だった。

ロシアの軍事力と経済は今後さらに悪化する。条件が不利になる前に、取引に応じるべきだ。ラトクリフがプーチンに直接伝えたかったのは、このメッセージだった。

プーチン政権はこれまで、長期戦になれば欧米の支援疲れが進み、ウクライナの人的・物的資源が先に尽きると見込んできた。選挙や世論に縛られる民主国家より、反対意見を抑え込めるロシアのほうが長く持ちこたえられる。

「時間はロシアの味方だ」。それが政権の前提だった。ラトクリフの評価は、その前提を正面から覆した。時間が経つほど苦しくなるのはウクライナではなくロシアだ。

いま交渉すれば大国の面目は保てるが、さらに弱まれば選べる条件そのものが消えてしまう。和平への呼びかけであると同時に、クレムリンの自信を揺さぶる心理戦でもあった。

プーチンの“ドタキャン”と公表されなかった「3つの大統領令」

プーチンは面会をドタキャンしたのか。

ロシア独立系メディアはクレムリンに近い情報源の話として、プーチン氏が当初ラトクリフ氏との面会を予定していたものの、ロシア情報機関との協議内容を知らされた後に取りやめたと報じている。

同筋はラトクリフの評価を「ゼレンスキーがすでにモスクワのポクロンナヤ丘に立ち、双眼鏡でクレムリンを眺めているかのようだ」と皮肉り、「ラトクリフは訪ねる住所を間違えた」と反発した。

もしこれが事実なら、ラトクリフのメッセージがプーチンを不快にさせ、直接会う価値はないと判断させた可能性がある。

大統領令605、606、607号もまた、関心を集める対象となった。ロシアの公開記録を確認すると、8月24日付の604号の次に載っているのは25日付の608、609、610号であり、その間の三つの番号は公の場に一切出ていない。

このことから、605～607号は非公開か機密扱いの文書だとみなされている。公開された608号と609号は駐イラク大使の交代に関するもので、610号は退役軍人や障害者向け委員会の構成変更を扱っていた。

モスクワ訪問の３つの狙い

これら三つの非公開文書が作成されたとされる日が、ラトクリフのモスクワ訪問と重なっている点は、はたして偶然なのか。中身が不明な以上、ラトクリフの警告を受けて署名されたのかどうかを確かめる手段もない。

独立系メディアの集計によれば、2025年に出されたプーチンの大統領令の半数近くが非公開であり、こうした事態は特別なことではない。

訪問への対抗措置、新たな動員、NATOに対する軍事計画、イラン支援といった要素と結びつける証拠は何もないが、憶測は広がっている。

ラトクリフのモスクワ訪問の背景には、三つの狙いがあったとされる。まずウクライナ和平である。ラトクリフは、トランプ米大統領、プーチン、ゼレンスキー・ウクライナ大統領による三者首脳会談を提案し、行き詰まった和平協議を再び動かそうとしたと伝えられている。

さらに、訪問に先立って米国がウクライナに対し、モスクワとサンクトペテルブルクへの攻撃を一時的に控えるよう求めたとの報道もあり、ウクライナ側は8月24日から26日まで攻撃を止めることに同意したという。

次にNATOへの警告がある。米情報機関は、ロシアがバルト三国などに対して限定的な軍事行動や破壊工作を仕掛け、NATOの反応を探る可能性を警戒していたとされる。

ラトクリフはロシア側に、エストニア、ラトビア、リトアニアといったNATO加盟国へ手を出すべきではないと警告したといわれる。

条件がさらに悪化する前に取引に応じよ

最後がイランだ。米国はイランとの戦争で軍事的にも政治的にも大きな負担を抱えており、米情報機関は、プーチンがその状況を「米国は消耗しきって欧州に介入できない」と受け止め、ウクライナやNATO方面での行動範囲を広げる恐れがあると分析していたという。

ラトクリフは、イランへの軍事・経済支援を減らすよう求めると同時に、米国が中東に気を取られているという“見込み違い”を起こさないよう警告した可能性がある。

結局のところ、そのメッセージは「米国がイランで手いっぱいだと考えるな。NATOを試すな。ウクライナ戦争を拡大するな。条件がさらに悪化する前に取引に応じよ」というものだった。

しかし、なぜCIA長官だったのか。

和平が目的なら、国務長官や大統領特使が派遣されても不思議ではない。それなのにCIA長官がロシアの外交官ではなく情報機関のトップと会談したのはなぜか。

一つの説明として、ラトクリフが政治的要求ではなく、機密情報に基づく警告を携えていたという見方がある。

2021年の不吉な記憶

「ロシアが何を準備しているか、米国は把握している」と相手に伝えるには、情報機関の長同士が直接顔を合わせるのが最も効果的だ。米国が知るすべてを明かす必要はなく、情報の一部を示すだけでも圧力になり得る。

もう一つの説明は、危機が制御不能に陥るのを防ぐための連絡経路の維持である。

敵対する国同士では、表向きの外交が行き詰まるほど、情報機関を通じた裏の経路の重要性が増す。核保有国同士の場合、相手の意図を読み違えれば致命的な結果を招きかねない。

今回の訪問は、2021年11月にバーンズCIA長官がモスクワを訪れた出来事を思い出させる。

当時、米国はロシア軍がウクライナ国境付近に部隊を集結させていることを把握していた。バーンズはモスクワに赴き、侵攻すれば重大な代償を払うことになると警告した。

ロシアは侵攻計画を否定したものの、約3カ月後の2022年2月に全面侵攻へ踏み切った。その警告は戦争を止めることはできず、結果的に無視された格好だ。

それだけに今回も、「和平への一歩」と見るよりも、米国が差し迫った危険を察知した表れではないかとの見方がくすぶる。

プーチンが信じているほど時間はロシアの味方ではない

トランプはラトクリフの訪問を「セミ・ルーチン」と表現し、ナルイシキンも「通常の実務会談で、異例なことはない」と述べた。しかし、本当に日常的な接触だったなら、CIA長官が自ら大型軍用輸送機でモスクワまで飛ぶ必要があっただろうか。

ウクライナに攻撃停止を求め、バルト諸国にも訪問を事前に知らせ、わずか一日で協議を終えて立ち去る。少なくとも、軽い用件だったとは考えにくい。

この出来事が不気味に映るのは、米ロ双方が核心を明かさないからだ。

米国はCIA長官を送り込みながら、詳しい目的を説明しない。ロシアは会談を「通常業務」と呼びつつ、内容を一切明らかにしない。同じ日には、番号だけが存在する三つの大統領令が残された。

米国はロシアの動きを見ている。クレムリンの計算も把握している。そして、プーチンが信じているほど時間はロシアの味方ではない。巨大なC-17が運んだのは、最後通牒というより、未来についての不吉な診断書だったのかもしれない。

文／東銀座コンフィデンシャル 写真／shutterstock