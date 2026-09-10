２００２年日韓Ｗ杯で韓国代表を指揮したフース・ヒディンク氏（７９）が、イタリア戦の勝利を改めて振り返った。

日韓Ｗ杯決勝トーナメント１回戦で延長戦の末に韓国がイタリアに勝つ番狂わせを起こして８強入り。この試合では、エクアドル人のバイロン・モレノ主審が、韓国寄りの判定を連発したことが、勝因とされており、イタリアではいまだに恨み節が渦巻いている。

延長戦に入って、ＭＦフランチェスコ・トッティがシミュレーションで２枚目のイエローカードを受けて退場処分となったことや、ＦＷダミアーノ・トンマージのゴールがオフサイドとして取り消された場面があった。

そんな過去を踏まえ、ヒディンク氏はイタリアメディア「ＧＩＡＮＬＵＣＡ ＤＩＭＡＲＺＩＯ・ＣＯＭ」のインタビューで「モレノ主審は審判服の下に韓国のユニホームを着ていたのではないか」と冗談めかした質問を受けると、不快感をあらわにしてこう切り返した。

「そういう質問は好きではない。偏った見方が透けて見える。その論理でいけば、前半にビエリが肘を使った場面もあり、警告を受けるべきだった。モレノはそれも見逃していた。審判を責めるのはいつだって簡単だ」

その上で「マルディーニ、トッティ、ビエリといったスター選手を数多く擁していたのだから、９０分以内に勝つべきだった。試合後に文句を言うべきではない」「サッカーでは勝つこともあれば負けることもある。負けた時は、紳士らしく振る舞う必要がある」と語り、イタリア側の態度に不満をにじませた。