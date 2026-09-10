「投げられません」と言えばよかった…進藤拓也が明かすプロでの後悔とヒジの異変
YouTubeチャンネル「プロ野球2nd_元プロ野球選手にロングインタビュー」が、「【進藤拓也】「投げられません」と言えばよかった…ヒジに水が溜まっても投げ続けた／ぶっつけ本番の大博打！サイドスロー転向でプロへ／今永・東とのリハビリで痛感した“一流との差”」と題した動画を公開。元横浜DeNAベイスターズの進藤拓也が、プロでの苦悩や、怪我を押して投げ続けた後悔、そして今永昇太や東克樹とのリハビリ生活で感じた一流の姿勢について語った。
動画の前半では、進藤が社会人野球のJR東日本時代にサイドスローへ転向した経緯を回顧。都市対抗予選前のオープン戦で突然フォーム変更を打診され、「これでダメだったどうなるのかな」と葛藤しつつも、この決断がプロ入りへの大きな契機になったと明かしている。
しかし、プロの世界では苦難が続く。1年目の開幕戦で1アウト満塁の場面で初登板を果たしたものの、結果は痛打。「満塁で投げるといつも打たれてしまうっていうイメージが自分の中でずっと残ってしまった」と、その後のプロ生活にトラウマとして影を落としたことを告白した。
さらに4年目の春季キャンプから肩やヒジに違和感を抱えながらも、1軍定着を目指し「だましだまし」投げ続けたという進藤。最終的にヒジに水が溜まる状態まで悪化し、「もう少し自分で早めに『投げられません』ていうことを言えたら良かった」と当時の後悔を滲ませた。
その後、クリーニング手術を受けた進藤は、同じくリハビリに励んでいた今永昇太や東克樹の姿に刺激を受ける。「僕よりも大変そうな手術だったのに全然諦めてなかった」と、一流選手の持つ強い精神力を目の当たりにし、自身も必死に復帰を目指したエピソードが語られた。
最終的に2021年シーズンをもって現役を引退した進藤だが、現在は社会人野球の監督兼選手として新たな道を歩んでいる。プロという厳しい世界で味わった挫折や、一流選手から得た学びは、彼のセカンドキャリアを支える大きな糧となっているようだ。
動画の前半では、進藤が社会人野球のJR東日本時代にサイドスローへ転向した経緯を回顧。都市対抗予選前のオープン戦で突然フォーム変更を打診され、「これでダメだったどうなるのかな」と葛藤しつつも、この決断がプロ入りへの大きな契機になったと明かしている。
しかし、プロの世界では苦難が続く。1年目の開幕戦で1アウト満塁の場面で初登板を果たしたものの、結果は痛打。「満塁で投げるといつも打たれてしまうっていうイメージが自分の中でずっと残ってしまった」と、その後のプロ生活にトラウマとして影を落としたことを告白した。
さらに4年目の春季キャンプから肩やヒジに違和感を抱えながらも、1軍定着を目指し「だましだまし」投げ続けたという進藤。最終的にヒジに水が溜まる状態まで悪化し、「もう少し自分で早めに『投げられません』ていうことを言えたら良かった」と当時の後悔を滲ませた。
その後、クリーニング手術を受けた進藤は、同じくリハビリに励んでいた今永昇太や東克樹の姿に刺激を受ける。「僕よりも大変そうな手術だったのに全然諦めてなかった」と、一流選手の持つ強い精神力を目の当たりにし、自身も必死に復帰を目指したエピソードが語られた。
最終的に2021年シーズンをもって現役を引退した進藤だが、現在は社会人野球の監督兼選手として新たな道を歩んでいる。プロという厳しい世界で味わった挫折や、一流選手から得た学びは、彼のセカンドキャリアを支える大きな糧となっているようだ。
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