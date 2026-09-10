神殿のような「東赤谷連続洞門」と形を変えた町の姿

意外と知らない北海道発祥の地。かつて100軒の店が並んだ炭鉱街が「わずか2人」になった壮絶な歴史

意外と知らない巨大地下街の末路。全店舗が撤退しても新潟の「西堀ローサ」が閉鎖できない理由とは

チャンネル情報

このチャンネルでは、かつて栄えた街や商業施設、バブル遺産などの「今のリアル」を紹介しています。 歴史や今後の展望について、視聴者のみなさんとワイワイ議論して楽しめたら嬉しいです。 🏢案内人 🔴タヌキちゃん（左側） 🟡魔理沙（右側）