【UEFAチャンピオンズリーグ】クルブ・ブリュッヘ 2－3 アストン・ヴィラ（日本時間9月9日／ヤン・ブレイデルスタディオン）

【映像】衝撃的な「60m弾丸フィード」

アストン・ヴィラに所属する日本代表のGK鈴木彩艶が、衝撃的なロングフィードでファンの度肝を抜いた。

今夏にパルマからアストン・ヴィラに移籍した鈴木は日本時間9月9日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節のクルブ・ブリュッヘ戦に先発出場。日本人GKとしては初のCLデビューを飾ると、いきなり“挨拶がわり”のロングフィードを見せる。

開始50秒、自陣ボックス内でバックパスを受けた鈴木は、プレッシャーがないと見るや前線の状況をゆったりと確認する。そして、右足を大きく振りかぶると、右前方へロングフィード。約60メートルの飛距離をものともせず、ボールをDFアーロン・ワン＝ビサカのもとへピンポイントで送り届けた。

「普通のキーパーより1歩早く蹴れるの強すぎるな」

このロングフィードをきっかけに、アストン・ヴィラは最終的にシュートまで持ち込んだ。WOWOWで解説を務めた南雄太氏（元日本代表GK）は「クルブ・ブリュッヘはマンツーマン。うまく一人のところを剥がせれば、人のカバーは少ない。今のようにワン＝ビサカが高い位置を取り、そこに鈴木からロングボールが入った。大事になってくる」と解説。このプレーがアストン・ヴィラの攻撃において重要になると指摘した。

この一部始終にはファンも熱狂。ABEMAのコメント欄やSNSでは、「すげーな」「えぐい」「これ本当に数年後レアル行くかもしれないな」「普通のキーパーより1歩早く蹴れるの強すぎるな」「マジで神技」「完璧すぎるロングフィード」「飛距離も精度も異次元だ」「シャビ・アロンソかい」「シャビ・アロンソとかピルロがGKをやってるみたい」「あまりにも簡単に通しすぎるのよ」「もう完全に戦術Zion」など驚きの声が相次いだ。

この日の鈴木は2失点を喫したものの、5本のセーブを記録。得意のロングフィードから存在感を示しただけでなく、好守でもチームの3－2勝利に大きく貢献し、上々のCLデビュー戦となった。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）

