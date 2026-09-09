マチャドが金髪に変更…「何か違う感じにしようと思ってね」

パドレスのマニー・マチャド内野手が7日（日本時間8日）、本拠地でのナショナルズ戦で髪型を鮮やかな金髪に変更し、反響を呼んでいる。ド派手にイメチェンを果たした主砲に、中継を画面越しに見守っていた日本のファンの間で「どこのUFCファイターかと思ったらマチャドだった」などと驚きと爆笑の声が広がった。

注目を集めたのは試合中のベンチやフィールドでの一幕だった。これまでは暗めの髪色だった背番号13が、ヘルメットやキャップを被っていない状態で地元放送局の中継に映し出されると、頭髪を鮮やかなゴールドに染め上げたド派手な佇まいとなっていた。

2023年2月に11年総額3億5000万ドル（約537億円）の大型契約で契約延長したマチャドは試合後、囲み取材に応じた。その様子を地元メディア「NBCサンディエゴ・スポーツ」のダーネイ・トリップ記者が公式X（旧ツイッター）に投稿している。

髪を染めた理由を問われたマチャドは「何か違う感じにしようと思ってね。今年序盤に髪を伸ばしたとき、チームは絶好調になったから、今回も同じようになればと思ってね」と、ゲン担ぎだったことを明かしている

金髪に変身したマチャドに、ネットの日本ファンは反応。「マチャド!? 金髪になってる!!? 厳つさマシマシになっちゃったよ！ 気分転換？」「マチャドが金髪になって、超サイヤ人マチャドになってた」「ゴールデンマチャドこれだとちょっと若く見えるな」「マチャドは金髪になって足が速くなってた」「マチャドがスーパーサイヤ人」と驚きの声が並んだ。（Full-Count編集部）