外環道でカメラが捉えた逆走車と追跡するパトカー　渋谷区内の路上で“逆走女”確保の瞬間

外環道で逆走を続けながらパトカーの追跡を振り切って逃走した女が、9日午後、東京・渋谷区で現行犯逮捕された。逆走により、外環道の一部区間が一時通行止めとなった。

女は呼びかけに応じず抵抗

9日午後3時前、騒然とする東京・渋谷区。

カメラは、逆走を続けた女が確保される瞬間を捉えていた。

路上に止められたシルバーの車。

運転席の横で警察官が必死に呼びかけている。

ドライバーの女は呼びかけに応じず抵抗した。その後、ようやく運転席のドアが開いたが、女はなおも抵抗を続けた。

その後、女は外に引きずり出されて確保された。

この直前、撮影者が聞いたのは警察官の「止まれ！」という叫び声だった。

急発進し逆走して逃走

9日午前11時半頃、千葉県の東京外環道で目撃されたのは“逆走車”だ。

車がとっさに避けた瞬間…。

逆走するシルバーの乗用車とすれ違うと、その後をパトカーも逆走しながら追いかけていった。

警察によると、追跡が始まったのは9日午前9時半前のこと。

京葉道路の松ヶ丘インターチェンジ出口付近で、女が運転する乗用車が路肩に止まっていた。

警察は車を動かすよう1時間ほど説得を続けたが、女は突然、車を発進した。

その後、東京外環道に入り、逆走して逃走したという。

追いかけるパトカーの後ろをよく見ると、バンパーが壊れていることが分かる。

女が運転する車は猛スピードで逆走を続け、警察はこれ以上の追跡は危険と判断し、打ち切った。

銃刀法違反の疑い

その後、女は東京・渋谷区内の路上で、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕された。

この逆走により、東京外環道の外回りの一部区間で一時通行止めになった。けが人は今のところ確認されておらず、警視庁が詳しい状況を調べている。

（「イット！」9月9日放送より）