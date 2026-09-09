イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属するＭＦ三笘薫（２９）は、いつごろ復帰するのか。英メディア「サセックス・ワールド」が予測した。

三笘は５月に左太もも裏を痛めて、北中米Ｗ杯メンバーに入れなかった。手術、リハビリを経て現在は復帰へ段階を踏んでいる中、同メディアは、９～１０月の国際Ａマッチ期間前に復帰する可能性は非常に低いとした上で、１０月１０日のアウェー・サンダーランド戦になるとの見立てを示した。

その後、１０月１５日に欧州カンファレンスリーグ（ＥＣＬ）初戦を控えるが、登録メンバー外。同１８日には、ＭＦ鎌田大地やＭＦ冨安健洋らが所属するクリスタルパレス戦が組まれているが、ここからピッチに戻ってくることもあり得るとした。

ファビアン・ヒュルツェラー監督は５日のリーズ戦前の会見で三笘について「辛抱強く待つ必要がある。早く復帰してくれることを願っている。我々のサッカーはこうした選手に依存しているが、今は状況に対応した戦術を調整しなければならない。彼らの代役としての働きにはかなり満足している」などと語っていた。