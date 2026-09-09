「ゴールを全く見ていないぞ」鎌田大地の“美しすぎる”圧巻ループ弾にSNS驚き！ ピッチレベル映像に「信じられない」「間接視野だけでGK見てる？」
クリスタル・パレスの鎌田大地が、技術の高さを見せつける鮮やかな一撃を叩き込んだ。
鎌田と冨安健洋が所属するクリスタル・パレスは現地９月８日、カラバオカップ３回戦で２部のミドルスブラとホームで対戦し、３－０で快勝した。
59分から途中出場した30歳の日本代表MFは、２－０で迎えた73分に魅せる。冨安の鋭い縦パスを起点にパレスが一気に攻撃を加速。最後は鎌田が最終ラインの背後へ抜け出すと柔らかなタッチのループシュートを放つ。ふわりと浮かせたボールはGKの頭上を抜き、鮮やかにネットへ吸い込まれた。
鎌田にとっては、これが今季の公式戦初ゴール。難しい局面でも慌てることなく、持ち前の技術と冷静さを存分に発揮したフィニッシュだった。
クラブもこのゴラッソに注目。公式Xで「ダイチ・カマダ、なんて見事なフィニッシュなんだ」と驚きを示し、ピッチレベルのカメラで捉えたゴールシーンを公開した。
通常の中継映像とは異なるアングルだからこそ、鎌田のプレーの凄みがより際立つ。シュート直前には右後方へ視線を送っており、ゴールをほとんど確認しないまま絶妙なループを選択しているようにも見える。
この圧巻の一撃にはファンも反応。「信じられないゴール」「美しすぎる」「彼は今季、間違いなくチームの中心になる」「蹴るまえに右後方見て逆にループ」「彼はゴールを全く見ていないぞ」「見事なループだ」「間接視野だけでキーパー見てる？」「蹴った後の静寂」「冨安の縦パスもえぐい」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ほぼゴールを見ていない!? 鎌田大地の“衝撃弾”をピッチレベルで見る！
鎌田と冨安健洋が所属するクリスタル・パレスは現地９月８日、カラバオカップ３回戦で２部のミドルスブラとホームで対戦し、３－０で快勝した。
59分から途中出場した30歳の日本代表MFは、２－０で迎えた73分に魅せる。冨安の鋭い縦パスを起点にパレスが一気に攻撃を加速。最後は鎌田が最終ラインの背後へ抜け出すと柔らかなタッチのループシュートを放つ。ふわりと浮かせたボールはGKの頭上を抜き、鮮やかにネットへ吸い込まれた。
鎌田にとっては、これが今季の公式戦初ゴール。難しい局面でも慌てることなく、持ち前の技術と冷静さを存分に発揮したフィニッシュだった。
通常の中継映像とは異なるアングルだからこそ、鎌田のプレーの凄みがより際立つ。シュート直前には右後方へ視線を送っており、ゴールをほとんど確認しないまま絶妙なループを選択しているようにも見える。
この圧巻の一撃にはファンも反応。「信じられないゴール」「美しすぎる」「彼は今季、間違いなくチームの中心になる」「蹴るまえに右後方見て逆にループ」「彼はゴールを全く見ていないぞ」「見事なループだ」「間接視野だけでキーパー見てる？」「蹴った後の静寂」「冨安の縦パスもえぐい」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ほぼゴールを見ていない!? 鎌田大地の“衝撃弾”をピッチレベルで見る！