『ゼルダの伝説』実写映画、全世界で来年4月30日公開 タイトル発表
ゲーム『ゼルダの伝説』の実写映画（2027年4月30日公開）の新情報が公開された。タイトルは『ゼルダの伝説』（英語：The Legend of Zelda）に決定した。
【写真】衣装＆ビジュアル完全再現！弓矢を持つ実写版ゼルダ姫 公開された場面カット
『ゼルダの伝説』は、1986年の第一作『ゼルダの伝説』以来、40年にわたりシリーズ作が発売されているアクションアドベンチャーゲーム。主人公・リンクとなり、フィールドやダンジョンに隠された謎を解き、冒険を進めていく。ハイラルを舞台に紡がれてきたさまざまな時代の物語であり、ゼルダ姫、ガノンドロフとのトライフォースを巡る宿命を描いたリンクの英雄譚となっている。
実写映画は、プロデューサーに任天堂代表取締役フェローの宮本茂と、Arad Productions Inc.の代表であり数々の大ヒット映画をプロデュースしたAvi Aradが共同で担当。映画の制作は、任天堂とArad Productions Inc.が行い、監督はWes Ballが担当。また、映画制作費の50%以上を任天堂が出資し、全世界配給と共同出資をSony Pictures Entertainment Inc.が行う。
公開日は度々変更しており、2025年3月に初めて2027年3月26日に公開すると発表。しかし、同年6月に2027年5月7日に変更することを発表していた。その後、一度は公開延期を発表していたが、2026年5月に異例の一週間前倒しとなる2027年4月30日に変更すると発表していた。
実写化に任天堂は、「任天堂IPの映像化を自ら手がけることで、ゲーム専用機とは異なる経路で、世界中の皆様に任天堂が培ったエンターテインメントの世界に触れていただく機会を創出しています」と説明している。
キャストはゼルダ役をBo Bragason（ボー・ブラガソン）、リンク役をBenjamin Evan Ainsworth（ベンジャミン・エヴァン・エインズワース）が担当する。
【写真】衣装＆ビジュアル完全再現！弓矢を持つ実写版ゼルダ姫 公開された場面カット
『ゼルダの伝説』は、1986年の第一作『ゼルダの伝説』以来、40年にわたりシリーズ作が発売されているアクションアドベンチャーゲーム。主人公・リンクとなり、フィールドやダンジョンに隠された謎を解き、冒険を進めていく。ハイラルを舞台に紡がれてきたさまざまな時代の物語であり、ゼルダ姫、ガノンドロフとのトライフォースを巡る宿命を描いたリンクの英雄譚となっている。
公開日は度々変更しており、2025年3月に初めて2027年3月26日に公開すると発表。しかし、同年6月に2027年5月7日に変更することを発表していた。その後、一度は公開延期を発表していたが、2026年5月に異例の一週間前倒しとなる2027年4月30日に変更すると発表していた。
実写化に任天堂は、「任天堂IPの映像化を自ら手がけることで、ゲーム専用機とは異なる経路で、世界中の皆様に任天堂が培ったエンターテインメントの世界に触れていただく機会を創出しています」と説明している。
キャストはゼルダ役をBo Bragason（ボー・ブラガソン）、リンク役をBenjamin Evan Ainsworth（ベンジャミン・エヴァン・エインズワース）が担当する。