YouTubeチャンネル「flower303」では、茶トラの猫と白黒ウサギの様子が配信され、動画のコメント欄には「ウサギのリラックスしている姿が本当に愛らしい」「仲良くできるのが不思議だし美しいね」の声が続出しました。

【画像5枚】不思議だし美しい… 仲良しな猫とウサギの姿

ぴったりと寄り添って…

注目を集めたのは「the cat and the bunny」という動画。マットレスの上では、猫のティモシーとウサギのバニーがぴったりと寄り添って並んでいます。ティモシーがバニーの長い耳の根元へ顔を寄せました。

大好きなバニーの毛づくろいを楽しそうに行うティモシー。「もっとキレイにしてあげるニャ」と言わんばかりに、優しく、時には甘がみを交えながら何度もペロペロとなめ続けます。

途中で飼い主さんに声をかけられ、「何か用かニャ？」とキリっとした表情を見せるティモシーと、「今リラックスタイムなの」と警戒心ゼロで寝そべったままのバニー。ティモシーはくるっと周囲を見回したり、飼い主さんのカメラにも気を取られますが、やっぱり隣のバニーへ視線を戻して、そそくさとお手入れを再開するのでした。

ひとしきり毛づくろいを終えて満足げなティモシー。一方、だら～んと伸びきったままのバニーは口元をモグモグさせて、「ああ～極楽極楽…」と幸せそうな表情を見せていました。

動画を見た視聴者からは、「2匹ともとっても満足そうだね」「リラックスしてピクピク動くウサギのお鼻がかわいすぎるよ」といった声が寄せられています。