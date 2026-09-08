アメリカ旅行中に突然刑務所へ連行されてしまった男性と、彼を救うべく葛藤の末に立ち上がった女性が登場。究極の選択を迫られた過酷な情勢と奇跡のロマンスに、MC陣が感嘆する一幕があった。

【映像】アメリカの逮捕を機に結ばれた夫婦、現在の姿

9月3日、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン3』が放送。本番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。この日のゲストには大橋未歩、剛力彩芽が登場した。

結婚2年目で沖縄にて暮らす魚野正貴さん（35歳）と妻の由梨子さん（35歳）。高校の同級生だった2人は、大学進学を機に上京して打ち解け、友人関係となった。その後、映画『ワイルド・スピード』に出演したいという夢を抱いてカナダへワーキングホリデーに出ていた由梨子さんの元へ、独立後に世界を転々としていた正貴さんが訪れ、2人で1週間のアメリカ旅行へと向かった。

しかし、ドライブを楽しんでいた最中、正貴さんは突然警察に手錠をかけられ、そのまま逮捕されてしまった。逮捕の理由について正貴さんは「スピードメーターの、キロとマイルを間違えてしまいまして。106キロだと思ってましたが、106マイルだったんですよね。約170キロ近く出してしまい、捕まった」と明かした。

目の前で正貴さんを連行された由梨子さんは、身柄を救出するためには1,134ドル（当時のレートで約17万～18万円）の保釈金を現金で支払うよう命じられたが、当時の由梨子さんは手持ちの現金が3万円分ほどしかなく途方に暮れてしまう。

片っ端から知人に電話をかけて資金集めを試みるも貸してもらえず、現地の知人からは「彼は助けない方がいい」「逮捕歴のある人物と関われば、ビザが取りにくくなる」と思いも寄らぬ言葉を告げられた。アメリカで映画出演の夢を本気で追いかけていた由梨子さんは、自分の夢をとるか友人をとるかという究極の選択に直面。しかし、連行される彼の姿を思い出して「あ、もう彼と会えなくなったら嫌かも。今この人を助けられるのは自分しかいない」と胸に秘めていた大切な存在への想いに気づき、救出する決意を固めた。

逮捕から10時間後、無事に出所を果たした正貴さんは、出迎えた由梨子さんを強く抱きしめ「結婚しよう」と直球のプロポーズ。正貴さんは「『結婚しよう』っていうふうに、心から思えた」と振り返り、由梨子さんも「あ、同じことを思ってた。やっぱそれが運命なんだな」と微笑んだ。交際期間0日でゴールインした2人の奇跡のロマンスに、ヒコロヒーらは驚嘆していた。