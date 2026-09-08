トム・クルーズの元妻ケイティ・ホームズ、新恋人との関係が過熱！ ラブラブバカンス写真をシェア
ドラマ『ドーソンズ・クリーク』や映画『ローガン・ラッキー』などに出演し、トム・クルーズの元妻としても知られるケイティ・ホームズが、現代アーティストの恋人ジェイソン・バード・ヤーモスキーとのバカンスショットを公開した。トムと離婚してからは私生活をあまり公にしてこなかった彼女にとって、ここまでオープンな関係は久しぶりだ。
【写真】とっても幸せそう！ ケイティ・ホームズ、新恋人は現代アーティストのジェイソン・バード・ヤーモスキー
このたびケイティがジェイソンと共同でインスタグラムを更新し、「人生とはアートの友人」とキャプションを添えて、バカンス中の写真を多数シェアした。水着姿でボートを操縦するジェイソンと、その隣に立つケイティの後ろ姿のほか、ドレスアップした2ショットや、白いビキニ姿で寝転ぶケイティ、ベッドの上で笑顔を見せるケイティなど、プライベート感あふれる写真が公開された。
E！ Newsによると、ジェイソンはニューヨークを拠点に活動するアーティストで、1978年生まれのケイティより9歳年下の38歳。二人は今年6月、ケイティの監督最新作『Happy Hours（原題）』がお披露目されたトライベッカ映画祭で出会ったとされる。7月上旬には手をつないでいる姿をキャッチされて交際が発覚し、現地時間7月24日に開催されたフェラガモのイベントでレッドカーペットデビューを果たしたそうだ。
また9月1日には、ケイティがインスタグラムでジェイソンの誕生日を祝福。笑顔でじゃれ合う2ショットを公開し、「ベストの中のベスト、ジェイソン・バード・ヤーモスキー、誕生日おめでとう」とメッセージを添えていた。
今回の投稿には、「セクシーでハッピーな写真！ 素敵！」「ケイティ・ホームズの幸せそうな笑顔を再び見られてうれしい…きっと愛だね」「どうか、私たちの愛するケイティを大切にしてください」など、祝福のコメントが続々。また、トムとの間にもうけた娘スリが大学生となり独り立ちしたことに触れ、「スリが自分の世界を築こうとしている今、娘の自立を見届けたケイティもようやく自分の時間を持てるようになった。ママ、自分の人生を生きる時間だよ」と励ましの声も寄せられている。
引用：「ケイティ・ホームズ」Instagram（@katieholmes）
【写真】とっても幸せそう！ ケイティ・ホームズ、新恋人は現代アーティストのジェイソン・バード・ヤーモスキー
このたびケイティがジェイソンと共同でインスタグラムを更新し、「人生とはアートの友人」とキャプションを添えて、バカンス中の写真を多数シェアした。水着姿でボートを操縦するジェイソンと、その隣に立つケイティの後ろ姿のほか、ドレスアップした2ショットや、白いビキニ姿で寝転ぶケイティ、ベッドの上で笑顔を見せるケイティなど、プライベート感あふれる写真が公開された。
また9月1日には、ケイティがインスタグラムでジェイソンの誕生日を祝福。笑顔でじゃれ合う2ショットを公開し、「ベストの中のベスト、ジェイソン・バード・ヤーモスキー、誕生日おめでとう」とメッセージを添えていた。
今回の投稿には、「セクシーでハッピーな写真！ 素敵！」「ケイティ・ホームズの幸せそうな笑顔を再び見られてうれしい…きっと愛だね」「どうか、私たちの愛するケイティを大切にしてください」など、祝福のコメントが続々。また、トムとの間にもうけた娘スリが大学生となり独り立ちしたことに触れ、「スリが自分の世界を築こうとしている今、娘の自立を見届けたケイティもようやく自分の時間を持てるようになった。ママ、自分の人生を生きる時間だよ」と励ましの声も寄せられている。
引用：「ケイティ・ホームズ」Instagram（@katieholmes）