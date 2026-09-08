「離婚するかどれか選べ」更年期障害で大爆発した主婦が語る限界生活のリアル
YouTuberのしげやん氏が自身のYouTubeチャンネルで「更年期で心も体も限界ボロボロ…限界主婦がやめたこと５つ【50代】」を公開した。動画では、自身が経験した更年期の過酷な症状を振り返りながら、心身を守るためにやめた5つの習慣について提言している。
しげやん氏は、更年期に差し掛かり「夜中は寝汗で飛び起きる」「体が思うように動かない」といった深刻な症状に悩まされていたと告白。「ただでさえしんどい時に、自分で自分をさらに追い込んでいた」と当時を振り返った。
その上で、やめたことの1つ目として「今まで通りの生活」を挙げた。明らかな体の変化があるにもかかわらず、家事や仕事をこなそうと無理を重ねていたという。3つ目には「助けてと言えずに抱え込むこと」を挙げ、夫や子どもに家事を頼めず「ハウスクリーニング入れるか、離婚するか、自分で片付けるかどれか選べ」と大爆発してしまったエピソードを披露。一人で抱え込まず、素直に家族へSOSを出す重要性を訴えた。
また、4つ目として「体調不良をすべて更年期のせいにすること」の危険性を指摘した。自身が更年期前に「バセドウ病」を患っていた経験から、似た症状の裏に別の病気が隠れている可能性があるとし、「体調がおかしいなと思ったらちゃんと病院に行って」と呼びかけた。最後に、家族や家事を優先して自分を後回しにしていた習慣をやめ、「自分が楽しむ予定を真っ先に入れる」ように優先順位を変えたと明かした。
「自分をボロボロにしてまで頑張ることが、家族を大切にすることじゃない」と語るしげやん氏。しんどい時は無理せずに休み、家族に頼る。そして元気な日は思い切り楽しむという新しいスタンスを示し、同じ悩みを抱える同世代へ向けて「絶対に1人で無理したらあかん」と力強いエールを送った。
しげやん氏は、更年期に差し掛かり「夜中は寝汗で飛び起きる」「体が思うように動かない」といった深刻な症状に悩まされていたと告白。「ただでさえしんどい時に、自分で自分をさらに追い込んでいた」と当時を振り返った。
その上で、やめたことの1つ目として「今まで通りの生活」を挙げた。明らかな体の変化があるにもかかわらず、家事や仕事をこなそうと無理を重ねていたという。3つ目には「助けてと言えずに抱え込むこと」を挙げ、夫や子どもに家事を頼めず「ハウスクリーニング入れるか、離婚するか、自分で片付けるかどれか選べ」と大爆発してしまったエピソードを披露。一人で抱え込まず、素直に家族へSOSを出す重要性を訴えた。
また、4つ目として「体調不良をすべて更年期のせいにすること」の危険性を指摘した。自身が更年期前に「バセドウ病」を患っていた経験から、似た症状の裏に別の病気が隠れている可能性があるとし、「体調がおかしいなと思ったらちゃんと病院に行って」と呼びかけた。最後に、家族や家事を優先して自分を後回しにしていた習慣をやめ、「自分が楽しむ予定を真っ先に入れる」ように優先順位を変えたと明かした。
「自分をボロボロにしてまで頑張ることが、家族を大切にすることじゃない」と語るしげやん氏。しんどい時は無理せずに休み、家族に頼る。そして元気な日は思い切り楽しむという新しいスタンスを示し、同じ悩みを抱える同世代へ向けて「絶対に1人で無理したらあかん」と力強いエールを送った。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
フラフープで50代から健康寿命を伸ばしていこう！ \50歳からでも、人生はちゃんと変えられる／ 生活習慣病アドバイザーのアラフィフしげやんです！ ４年前バセドウ病になり、１年で20KG増💦 病院での毎月の定期検診で、更年期に入ってきてるから体重管理はちゃんとするんやで！と病院の先生に言われながらも 普段通り生活してたら… 50歳になった１年前「このままやと生活習慣病やで」と。 そこから、ズボラ主婦のしげやんが一念発起で生活習慣病アドバイザーの資格をとって健康になろうと決意！ そして、フラフープダイエットに目覚めトライしたら 体幹は整えられて歩くのもラクになるし 健康診断での血液検査もクリアできるほど元気に。 だから、アンタもしげやんと一緒に無理せず・頑張りすぎず・楽しみながらしげやんと一緒にフラフープやってみいひん？ ▼▼こんなアンタにおすすめ▼▼ ・50代に入ってから体がしんどい ・やる気はないけど、このままはイヤ ・ダイエット、失敗続き ・運動は正直キライ ・元気を取り戻したい ・一緒に楽しみながらできる仲間が欲しい ・血液検査で 💉血糖値が高い 💉悪玉コレステロールが高い 💉血液ドロドロ 💉血圧が高い 全部ひっくるめて生活習慣病予備軍って言われたアンタ 50代の私らって 疲れる。めんどくさい。動きたない。揃いの三拍子やんか。 でも、みんなとやれば自然と笑顔も増えて楽しなる。 このチャンネルでは、 フラフープを中心に、50代からの健康づくり・ダイエット・生活習慣改善を発信してるから ・運動不足が気になる ・お腹まわりが落ちにくくなった ・健康診断の数値が気になる ・更年期でしんどい ・でも激しい運動は無理… そんなアラフィフ世代のみんなと、 “頑張りすぎない健康習慣”を一緒に続けるチャンネルを目指してる！ このチャンネルでは、 ・フラフープエクササイズ ・50代向けダイエット習慣 ・健康的な食事や生活習慣 ・無理しない宅トレ ・リアルな体験談や日常Vlog などを、リアル目線で発信していきます😊 アンタは1人じゃない だから、しげやんと一緒に楽しみながら少しでも健康寿命伸ばしていこ！ ほんで、運動不足からくる生活習慣病を予防していこ！ #50代 #フラフープ #健康寿命 #ダイエット
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