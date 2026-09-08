有名ゲームメーカーのXにホロライブ・博衣こよりらしき影 新作ゲームが制作決定「こんこよにゅ～む!?」「マヨネーズ常備してそう」
ゲーム会社「エンターグラム」の公式Xが、8日までに更新。「ホロライブ」所属のVtuber・博衣こよりさんらしきシルエットを投稿し、反響が集まっている。
【写真】ホロライブ・博衣こよりさんの新作ゲームが登場か？
公式Xは「hololive × エンターグラム 最新タイトルの制作が決定！」とつづってこよりさんと思われるシルエットを投稿し、ホロライブとのコラボを発表。詳細情報は、9月17日～21日に行われる東京ゲームショウにて発表されるそうで、会場ではノベルティの配布なども行われるという。
エンターグラムからは過去に、元ホロライブ・湊あくあさんの主演＆プロデュース作『あくありうむ。』（2022年）や猫又おかゆさん主演＆プロデュース作『おかゆにゅ～～む！』（2025年）が発売されている。
この投稿にこよりさんファンからは「こんこよにゅ～む!?」「マヨネーズ常備してそう」「一体何ピンクコヨーテなんだ…」「こよこよしてきた」などの反響が集まっている。
引用：「ENTERGRAM ／ エンターグラム」X（＠entergram_info）
【写真】ホロライブ・博衣こよりさんの新作ゲームが登場か？
公式Xは「hololive × エンターグラム 最新タイトルの制作が決定！」とつづってこよりさんと思われるシルエットを投稿し、ホロライブとのコラボを発表。詳細情報は、9月17日～21日に行われる東京ゲームショウにて発表されるそうで、会場ではノベルティの配布なども行われるという。
この投稿にこよりさんファンからは「こんこよにゅ～む!?」「マヨネーズ常備してそう」「一体何ピンクコヨーテなんだ…」「こよこよしてきた」などの反響が集まっている。
引用：「ENTERGRAM ／ エンターグラム」X（＠entergram_info）