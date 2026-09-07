岐阜県本巣市のケーキ店で火事があり5人が死傷しました。オーナーとその同級生9人が店で集まっている最中に、「何者かが人を刺し、放火した」という旨の通報があったといいます。

■オープン20周年「すごくおいしい店」

長年、地元で愛されてきたケーキ店「さんらいず」。

1コインで食べられるモーニングは、トースト、サラダにケーキまでついてボリューム満点。今年、オープン20周年を迎えていました。

事件があったのは、5日夜。2階部分は激しく燃え、はしごで避難する人の姿もありました。配達で何度か訪れたことがあるという人によると…

近所の配達員

「2階部分が事務所、1階部分が売り場でケーキずらっと並んでいる。すごくおいしい店。お客さんも結構入る。今回火災になって残念」

■「何者かが人を刺し放火した」

オーナーは66歳の女性。建物は、店舗兼住宅です。警察によると当時、店の営業は終わっていて、オーナーと中学時代の同級生9人が集まり、麻雀（マージャン）などをしていたということです。

その最中の通報だったとみられます。

通報

「人が刺された。ガソリンをまいている。火事になっている」

何者かが“人を刺し、放火した”という通報。

死傷者は5人。焼け跡からは、男女2人が遺体で発見されました。女性は、急性一酸化炭素中毒。男性は、腹に刺し傷があり、失血死だったといいます。

病院へ搬送されたのは、3人。オーナーを含む2人が現在も治療中で、残る1人は、葬儀会社を経営していた林寛至さん（70）。その後、死亡が確認されました。

■同級生ではない70歳の葬儀会社経営者も…どのような人物か

当時集まっていたのは、66歳のオーナーの中学時代の同級生。林さんは70歳で、同級生ではありません。

また、林さんが発見されたのは建物の中ではなく、店の駐車場にとめてあった、この車の中。衣服は焼け、ほぼ裸に近い状態だったということです。

どのような人物だったのか、林さんを知る人に話を聞きました。

林さんの知人

「なかなか優しい、いい人。（夫の）お葬式もお願いして、よかったなと思っている」

「温和な人。僕らが顔出せばお辞儀して。たまに家行っても、暑いからお茶出してくれたり。自治会も含めて、いろいろ協力してもらっている」

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--林さんはよくケーキ店には行っていた？

林さんの知人

「時たま行っていると思う」

--オーナーとの関係は

林さんの知人

「わからん、わからん」

近所の人によると、林さんの葬儀会社を利用した場合に、ケーキ店で使える割引クーポンを配るなどしていたということで、少なくとも業務上の関わりはあったとみられます。