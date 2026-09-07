ポムポムプリン、発売延期で9月15日発売に！ぴあ「ポムポムプリン30周年 ポムポムヒーローマスコット」
記事ポイント『ポムポムプリン30周年 ポムポムヒーローマスコット』は、天候不良による商品到着遅延の影響で発売日を2026年9月9日(水)から2026年9月15日(火)へ延期します。先行発売として、9月9日(水)は紀伊國屋書店 新宿本店・横浜そごう店、9月11日(金)以降は一部サンリオショップ・百貨店のサンリオコーナー、9月12日(土)・13日(日)は横浜赤レンガ広場“ポムフェス POMPOMPURIN FESTIVAL”会場物販コーナーで販売します。商品にはフロッキーマスコット4点(ポムポムプリン、ベーグル、スコーン、マフィン)、ポストカード3枚、シール1枚が含まれます。
ぴあは、『ポムポムプリン30周年 ポムポムヒーローマスコット』の発売延期を発表しました。
2026年9月9日(水)発売予定だった商品は、天候不良による商品到着遅延の影響により、発売日が2026年9月15日(火)へ変更となりました。
一部の店舗・会場では先行発売も実施します。
ぴあ「ポムポムプリン30周年 ポムポムヒーローマスコット」
商品名：ポムポムプリン30周年 ポムポムヒーローマスコットジャンル：マルチメディア発売日：2026年9月15日(火)定価：4,400円(本体4,000円＋税)版型：B5先行発売(9月9日)：紀伊國屋書店 新宿本店(東京)、紀伊國屋書店 横浜そごう店(神奈川)先行発売(9月11日～順次)：一部サンリオショップ・百貨店のサンリオコーナーなど先行発売(9月12日・13日)：横浜赤レンガ広場“ポムフェス POMPOMPURIN FESTIVAL”会場物販コーナー一般発売：2026年9月15日(火) 全国の書店、ネット書店など
フロッキーマスコット ポムポムプリン：H65mm×W60mm×D47mmフロッキーマスコット ベーグル：H35mm×W31mm×D20mmフロッキーマスコット スコーン：H35mm×W33mm×D20mmフロッキーマスコット マフィン：H35mm×W23mm×D20mm
ポストカード3枚
シール1枚
ぴあは、2026年9月9日(水)に発売を予定していた『ポムポムプリン30周年 ポムポムヒーローマスコット』について、天候不良による商品到着遅延の影響により、発売日を2026年9月15日(火)へ延期すると発表しました。
一部の店舗・会場では、一般発売に先立って先行販売を実施します。
9月9日(水)は紀伊國屋書店 新宿本店(東京)と紀伊國屋書店 横浜そごう店(神奈川)で、9月11日(金)以降は一部サンリオショップ・百貨店のサンリオコーナーなどで順次販売します。
9月12日(土)・13日(日)は横浜赤レンガ広場“ポムフェス POMPOMPURIN FESTIVAL”会場の物販コーナーで販売します。
『ポムポムプリン30周年 ポムポムヒーローマスコット』は、フロッキーマスコット4点、ポストカード3枚、シール1枚を収録しています。
フロッキーマスコットはポムポムプリン、ベーグル、スコーン、マフィンの4種類で、それぞれサイズが異なります。
先行発売会場では、一般発売に先立って商品を購入できます。
横浜赤レンガ広場の“ポムフェス POMPOMPURIN FESTIVAL”会場では、物販コーナーで商品を購入できます。
全国の書店やネット書店では、9月15日以降に商品を購入できます。
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