28万回以上視聴され1.4万以上の「いいね」を集めているのは、未開の地を開拓しようとする猫ちゃんの勇敢な姿。投稿には、視聴者から「冒険好きなおニャンコさん達」「やり切った！顔の満足感がすごい」と猫ちゃんの冒険を称えるコメントが寄せられています。

【動画：パパのパーカーの中に入ろうとする猫→次々と他の猫も集まってきて…まさかの光景】

行ってみたい場所がある

Instagramアカウント「まんぼう！の小部屋」に投稿されたのは、ハチワレ猫の「ヤヨちゃん」の冒険心が芽生えた日の出来事。どうやらヤヨちゃんには一度行ってみたい場所があったそうで、果敢にもチャレンジすることを決めたようです。

ヤヨちゃんがごそごそと入り込んだのは、なんとパパさんのパーカーの中！立っているパパさんの脚をよじ登り、背中側からよいしょよいしょと入り込んでいったそう。パーカーに入りたいヤヨちゃんの意図を汲んだパパさんは、おしりを突き出す前屈みのポーズをとって登らせてあげたといいます。

みんなで入りたい！

ヤヨちゃんの姿がパーカーの中へ消えると、そこへ長毛猫のポキくんが登場。前屈みになったパパさんの体勢に気づくや否や「僕も！」とばかりによじ登ってきたそうです。しかし、背中まではたどり着けず、一度は断念したのだとか。

そこへやってきたのは、キジトラのくりちゃん。「あたしも！」とソファからパパさんの背中へと華麗に飛び乗ったといいます。それを見たポキくんも「ソファからならいける！」と背中にジャンプ。無事に（？）3匹が背中に乗ったそうです。

そして悲劇が起こる

ポキくんとくりちゃんが下り、パーカーの中を探検していたヤヨちゃんがパパさんのお腹のあたりにまで移動してくると、パパさんはようやくソファに腰を下ろせたとのこと。パパさんはヤヨちゃんをお腹に抱えた状態で、ホッとひと息つけたそうです。

悲劇が起こったのは、10分後。冒険を終えたヤヨちゃんがパーカーから出ようとする際、首元をよじ登るために爪を立ててしまったようです！「イデデデデッ」と絶叫するパパさんを横目に、ヤヨちゃんはやり遂げた達成感でドヤ顔を披露していたとか…。

ヤヨちゃんに冒険場所を提供したパパさんには、視聴者から「ダンナさん、やさしー」「ねこちゃんが落ちないよう支えてるし、愛されるわけですねぇ」「にゃんズにされるがままに愛を感じます」と温かいコメントが届いていました。

Instagramアカウント「まんぼう！の小部屋」には、パパさんの背中が大好きな3ニャンズの楽しそうな日々が綴られていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「まんぼう！の小部屋」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。