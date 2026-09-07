【ちいかわ】アニメとの違いは？映画館ならではの「俯瞰の映像」とキャラの魅力に迫る初日レビュー

【ちいかわ】「これ絶対買った方がいい！」400円とは思えない神クオリティの食玩「ジュエリースイングチャーム」を徹底レビュー

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ひょうきんでびびりな夫（なりき）と、にこにこでずぼらな妻（あさえ）が、 大好きな推し活を中心に日常生活や お出掛けの様子発信しています 「こんな事あったね。笑」 と笑えるように、夫婦の日々を重ねていきます。 【お仕事のご依頼・お問い合せはこちら】 mouri.san.chi@gmail.com