【サンリオ】争奪戦必至の神アイテム！「チョコボックス 日焼けシリーズ」開封レビュー
夫婦YouTuber「もうりさんち」が、「【サンリオ】購入戦争勃発！サンリオのチョコボックスから日焼けシリーズが出た！」を公開した。大人気の食玩「サンリオキャラクターズ チョコボックス」第2弾となる日焼けシリーズの激戦の購入劇と、コンプリートを目指す開封の様子を届けている。
早朝からスーパーの開店前に並んだものの、凄まじい争奪戦の末にボックス買いを逃したというなりき氏。今回はバラでかき集めた14個の箱を開封し、全12種類のコンプリートに挑んだ。
注目は、こんがりと日焼けしたキャラクターたちのフィギュアだ。ウサハナやバッドばつ丸、ポチャッコなど、夏らしい装いと日焼けした姿に「めっちゃ可愛い」「お腹の白い部分が日焼けしてる」と夫婦で盛り上がる様子が収められている。ハンギョドンの貫禄あるサングラス姿や、あひるのペックルのボーダー水着姿など、各キャラクターの個性が光るデザインが続々と登場した。
中盤では、ハローキティの箱から見事シークレットを引き当て、ウインクをした特別仕様のキティに歓喜。さらに、お互いの推しであるシナモロールやポムポムプリンも無事に引き当て、興奮を隠せない姿が印象的だ。また、中のブリスターが前回の透明から白に変更された点や、箱の裏面にまでこだわったデザインなど、食玩としてのクオリティの高さも絶賛している。
結果的にマイメロディとノーマルのキティが出ず、コンプリートは逃したものの、シークレットや推しキャラクターを引き当てる大満足の結果となった。細部までこだわったフィギュアとパッケージデザインは、ファンならずとも手に入れたくなる魅力に溢れている。
早朝からスーパーの開店前に並んだものの、凄まじい争奪戦の末にボックス買いを逃したというなりき氏。今回はバラでかき集めた14個の箱を開封し、全12種類のコンプリートに挑んだ。
注目は、こんがりと日焼けしたキャラクターたちのフィギュアだ。ウサハナやバッドばつ丸、ポチャッコなど、夏らしい装いと日焼けした姿に「めっちゃ可愛い」「お腹の白い部分が日焼けしてる」と夫婦で盛り上がる様子が収められている。ハンギョドンの貫禄あるサングラス姿や、あひるのペックルのボーダー水着姿など、各キャラクターの個性が光るデザインが続々と登場した。
中盤では、ハローキティの箱から見事シークレットを引き当て、ウインクをした特別仕様のキティに歓喜。さらに、お互いの推しであるシナモロールやポムポムプリンも無事に引き当て、興奮を隠せない姿が印象的だ。また、中のブリスターが前回の透明から白に変更された点や、箱の裏面にまでこだわったデザインなど、食玩としてのクオリティの高さも絶賛している。
結果的にマイメロディとノーマルのキティが出ず、コンプリートは逃したものの、シークレットや推しキャラクターを引き当てる大満足の結果となった。細部までこだわったフィギュアとパッケージデザインは、ファンならずとも手に入れたくなる魅力に溢れている。
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