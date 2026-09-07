乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反（所持）で拘禁刑1年、執行猶予3年の判決が言い渡されたバレーボール元日本代表の佐藤駿一郎（26）が7日、インスタグラムを更新。バレーボール教室を行うことを報告した。

佐藤はバレーボールのクラブチーム・蒲田レイヴンズが主催するバレーボール教室で講師を行うことをインスタグラムの投稿を通じて報告。期間は4日間で、2部構成で行われる予定。

佐藤はストーリーズを更新し「色んな意見がありますがバレーボールを続ける為に考えたことです」と説明。「自分の過ちを認め自分なりに競技に復帰するために行うことに応援してくれたら幸いです」と呼びかけた。

また「また海外に行くまでの期間お世話になるチームなので誹謗中傷などは私に直接お願い致します」と主張した。

佐藤は今年5月、東京都板橋区のパチンコ店で大麻0・831グラムを所持したとされ警視庁が逮捕した。当時、日本代表は東京都北区で合宿中。被告は自由時間にチームメートと訪れたパチンコ店にバッグを置き忘れ、その中から大麻が見つかった。これまでの公判で検察は、被告が大学1、2年頃から大麻を使い始め、その後もたびたび使用、逮捕前の5月にはインターネットで密売人から頻繁に購入していたことなどを指摘していた。