「戦争に耐えた者と、彼が残した未亡人と孤児をケアしよう」。南北戦争が終結する直前の1865年、エイブラハム・リンカーンが2度目の大統領就任演説を締めくくった言葉は、米国の報勲政策の柱として定着した。ところが、戦争による犠牲者を格別に礼遇する米国で、リンカーンの誓いがいま試されている。米国政府が頑として「戦争」と呼ぶことを避けているイラン戦のためだ。

5日（現地時間）、AP通信によると、イラン戦で命を落としたアレックス・クリンナー少佐（33）の妻リビーさんが先ごろインスタグラムへの投稿で、一部の手当を受け取れないと案内されたことを明らかにし、大きな波紋が広がった。リビーさんは夫の死亡後、遺族支援を担当する軍の将校から「現在、我々は公式な戦争状態ではない」という理由で関連手当を受け取れないと通知されたという。

クリンナー少佐は3月、イラク西部で墜落したKC－135空中給油機に乗っていた乗員6人のうちの1人だった。イラン戦が始まって以降、これまでに死亡した米軍兵士は18人に上る。リビーさんはAPに「私の夫は、私たちが戦争中だから命を失った。ところが厳密にはこれは戦争ではないため、私たちが権利を奪われるという話を聞いた」とし、「これは原則の問題」と話した。

リビーさんの投稿は全米で大きな関心を集めた。3日、J・D・バンス副大統領がホワイトハウスで記者会見をしていた際、CNN記者がこの問題を取り上げると、バンス副大統領は「直接連絡し、できる限りの支援をする」と述べた。問題となったのは死亡補償金全体ではなく、敵対行為・危険地域手当などだった。論争が広がると、空軍はクリンナー少佐の給与内訳の全面的な再検討に着手し、給与と手当の全額が正常に支給されていたことが確認された。APによると、通常「戦闘手当（combat pay）」と呼ばれる給与上のインセンティブは、正式な宣戦布告の有無にかかわらず、軍人が「身体的傷害を負う重大な危険」がある地域に駐留したり、「敵の射撃行為によって戦死、負傷または傷害を負った場合」に支給要件を満たす。クリンナー少佐の給与明細にはすでにこうした手当が反映されていたが、項目の区分が誤っていたため手違いが生じたというのが、リビーさんが受けた説明だ。

しかし、これはトランプ政府が連日のようにイラン戦は戦争ではないと否定する中、少なからぬ論争を呼んだ。バンス副大統領は記者会見でクリンナー少佐の遺族を支援するとしながらも、「私はこれを戦争とは呼ばない。現在進行中の交戦はない」と述べた。ドナルド・トランプ大統領もこれを擁護し、4日、イラン戦争は「軍事的衝突」だとし、「それは我々にとって取るに足らないこと（small potatoes）」と述べた。

一方、ホルムズ海峡では報復と再報復の悪循環が続いている。米中央軍（CENTCOM）は5日の声明で「イラン・イスラム革命防衛隊（IRGC）が海域を哨戒中だった米海軍の空母と誘導ミサイル駆逐艦に弾道ミサイルを発射したことへの反撃として、イランの原油輸送船3隻を攻撃した」と発表した。ブラッド・クーパー中央軍司令官は「IRGCに伝えるメッセージは明確だ。我々の艦艇2隻を攻撃するなら、我々はそちらの船舶3隻を排除し、より高い経済的代償を払わせる」と述べた。これに対しイランは直ちにタンカー3隻と米国関連船舶3隻を攻撃し、報復に出た。