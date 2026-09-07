角田裕毅が10位入賞でポイント獲得！「気持ちがいいです」予選15位から激走で来シーズン復帰へ猛アピール成功【F1イタリアGP】

F1™第13戦イタリアグランプリの決勝が日本時間6日、イタリアのモンツァ・サーキットで行われ、2戦連続出場の角田裕毅が15位スタートから盛り返し、10位に入賞。ポイントを獲得する激走を見せた。

前日の予選では17位と出遅れた角田だが、他車が降格したため決勝は15番手でのスタートとなった。

決勝では、2周目の最終コーナーでフェラーリのシャルル・ルクレールがスピンしてクラッシュ。レースは約30分間中断した。

その後再スタートすると、14位だった角田がグリッドの位置を間違えるミス。それでも角田は果敢な走りで順位を上げて、入賞圏内である10位でチェッカーフラッグを受けた。

グリッドを間違えるミスについてはレース後に調査対象となったが、お咎めなしとなり、10位が確定。今シーズン初めてとなるポイント1を獲得した。

F1公式サイトによると、角田のレース後のコメントは以下の通り。

「今日は良いレースができました。結果にも満足していますし、ポイント圏内に戻れたことも嬉しいです。

チームの皆さんには、こんなに早く調子を取り戻せるようサポートしていただき、本当に感謝しています。ミディアムタイヤを最後まで持ちこたえられるか少し心配でしたが、予想以上に良い走りを見せてくれました。

マシンの新しい側面を学ぶのがとても楽しく、マシンに乗る機会があるたびに成長していきたいと思っています。今後、チャンスがあればもちろん準備はできています。でも一番大切なのは、アイザックが順調に回復していることです。彼の回復を心から願っています」

また角田は自身のSNSでも「15位から10位へ、今日は最大限の成果を上げました。ポイント圏内に戻れて気持ちがいいです。週末のチームのハードワークに感謝します」とコメントした。

角田は今シーズン、レッドブルとレーシングブルズでリザーブドライバーを務めているが、レッドブルのアイザック・ハジャーが手首を負傷したため、レーシングブルズのリアム・ローソンがレッドブルのドライバーとなり、角田がレーシングブルズのドライバーとしてオランダグランプリにスポット参戦。入賞目前となる11位に入る激走を見せた。

続くイタリアグランプリでも10位入賞という快走を見せた角田。

来シーズンどのチームで戦うのか決まっておらず、2戦続けてのF1復帰で結果を出す猛アピールに成功した形だけに、去就が注目される。