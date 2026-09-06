G3香港特別行政区行政長官杯

6日に行われた香港競馬で、世界最強スプリンターが圧巻のレースを見せた。G3香港特別行政区行政長官杯（芝1200メートル）にカーインライジング（セン6）が登場。1分6秒11のコースレコードで圧勝すると、日本のファンにも衝撃が広がった。

スタートしてすぐに先頭に立ったカーインライジング。そのまま快調に逃げると、他馬はまったくついていけない。

直前で鞍上のパートンに促されると差が開き、2着馬に7馬身3/4差の圧勝。勝ち時計1分6秒11はコースレコードで、無敵の21連勝とした。X上の日本の競馬ファンからは様々な声が漏れた。

「カーインライジング、ガソリン車でも勝てないだろ」

「カーインライジング相変わらずの化け物っぷり」

「カーインライジングやばいな、短距離重賞で付く差じゃない」

「カーインライジングくんもう全てがおかしい 本当に馬なのかアレは」

「これどうやってやっつけるの？」

「カーインライジングは馬じゃないナニカ」

「短距離のレースでこの着差は 確かに恐怖映像やわ」

カーインライジングは父シャムエクスプレス、母ミッシームー（母の父ペルインカント）の血統。通算24戦22勝で、2024年1月の2着を最後に21連勝とした。G1は通算9勝。



（THE ANSWER編集部）