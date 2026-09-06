タレントのでか美ちゃんがABEMA的ニュースショーに出演。その際、8月31日に発生した三重・伊勢市の明倫商店街火災を受けて、支援を訴える場面があった。

【映像】黒煙と真っ赤な炎が立ち上る商店街火災の瞬間

三重県・松阪市出身のでか美ちゃんは「松阪市出身の者としても、明倫商店街ってすごく場所としての価値がある商店街。人的被害がなかったことは本当に心から良かった。でも、報道される中で、シャッター商店街で大規模な火災があったんだという印象になっていると思うが、住まわれていて避難されている方もたくさんいる。地域的に高齢の方が多いので、火事の規模の割になかなか情報がネットなどに上がってきづらいのがすごく心配な部分」と語った。

続けて「放火みたいなことがあれば補償が出るみたいなことがあるが、補償が出ても出なくても全てカバーしきれるわけではないので、義援金も始まっていますし、そういう形で自分ができることやっていきたいなと思う」と話した。

さらに「知人に連絡したら、今何が困っているかって、例えば放火など故意でなければ責任は問われない、補償なども自己責任になるらしいですといったニュースが、何か混同されたのか、『放火なんじゃないか』っていうデマとか、ある属性に対する差別的な言説が流れたりとか、伊勢神宮の森が燃えたと思っている人がなぜかいたり。そういう陰謀論やデマに心を費やしている場合では全くないのに、それが一番嫌だっていうのを伊勢に住んでいる知人たちは言っていた」と説明。

その上で「印象的に私としてもショッキングな映像ですけど、宇治山田駅っていう駅は全然機能している。なので、遠慮せずに伊勢神宮の参拝は来てほしい。やっぱり町に活気を戻していきたい。なかなか立ち直れないし、避難とかもあるけど、そこは手を取り合ってやっていくので、三重に来ることを恐れないでほしいと言っていた。私もすごく素敵な場所なので宇治山田に行ってほしいなと思う」と明かした。

（『ABEMA的ニュースショー』より）