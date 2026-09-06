温泉民宿で看板犬を務める2匹のワンコ。たくさん可愛がってくれるお客さんが宿泊している時は…稀にみられる『微笑ましい出待ちの光景』が話題になっているのです。

思わず笑顔になってしまう、愛くるしいその光景は記事執筆時点で156万回を超えて表示されており、3.2万件のいいねが寄せられることになりました。

【写真：温泉宿の看板犬たちが『お客さんと仲良くなる』と、階段の下で…稀に見られる『まさかの光景』】

Xアカウント『@nanbuya_towada』に投稿されたのは、2匹の看板犬さんの愛おしい行動。

飼い主さんが経営する温泉民宿で看板犬をしている「クララ」さんと「リュック」くん。

思った以上に『微笑ましい出待ちの光景』に絶賛

この時、宿泊されていたお客さんは滞在中、たくさん遊んだり撫でたり、おやつをくれたり…クララさんとリュックくんのことをとっても可愛がってくれたのだといいます。

飼い主さん曰く、クララさんとリュックくんのことを最大限に愛でてくれるお客さんが宿泊中、閑散期等の特別なタイミングで『館内に他のお客さんがいない』という条件が揃った時のみに見られる光景があるのだそう。

それは…クララさんとリュックくんによる『出待ち』。

1階のお部屋にお客さんが宿泊中には廊下の前で、2階のお部屋にお客さんが宿泊中の時は…階段下で。

あくまでも『看板犬』『スタッフ』として『親しき仲にも礼儀あり』を守りながら、お客さんがお部屋から出てくるのを待っているお姿はあまりにもいじらしく、愛くるしいもの。

さまざまな条件が揃わなければ見られない貴重で微笑ましい光景は、多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「こ、こんなの部屋に戻れないじゃないか…廊下で寝たい、なんなら階段でいい」「出待ちうるっときます」「二階に上がらず下で出待ちしているいい子達」「出待ちされたい」「羨ましい」「いつか出待ちしてもらいたいです」などのコメントが寄せられています。

看板犬さんたちの活躍に称賛の声

お客さんのお出迎えやおもてなしはもちろんのこと、お見送りまでをこなすというクララさんとリュックくん。

もちろんいつでもお宿にいるわけではなく、体調に合わせてお家でのんびり過ごしたりお散歩を楽しんだり。

飼い主さんに溺愛されながら、看板犬として活躍するクララさんとリュックくんの暮らしぶりは日々多くのユーザーにたくさんの笑顔と癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@nanbuya_towada」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。