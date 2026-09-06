鳴き声下手すぎ選手権があったら優勝間違いなし？

生まれて5ヶ月だという子猫の鳴き声が、あまりに下手でかわいいと330万表示もの注目が集まっています。

「鳴き声可愛すぎ選手権の間違いでは」ともコメントされた、子猫の精一杯な鳴き声。いったい、どんな鳴き声なのでしょうか。

【動画：生後5か月の子猫、大きく口を開けると…想像以上に『下手な鳴き声』】

応援したくなる鳴き声

今回Xに投稿されたのは、生後5ヶ月の子猫の「ドラ」ちゃんの様子。保護猫だった姉妹猫の「ステラ」ちゃんと共に飼い主さんの家にやってきたのだそう。

猫タワーにちょこんと乗っている姿は超キュート！ なにか言いたそうな顔をしてこっちを見つめていたそうですが……

大きな口を開けて鳴くドラちゃん。しかし、その鳴き声は「あぅん」と短く、お世辞にも上手とは言えなかったのだそう。

確かに下手な鳴き方なのですが、不器用ながらも「あうん」「けうん」と鳴く声がたまらなくかわいらしい！ 筆者はドラちゃんが一生懸命鳴く様子を見ていたら応援したくなりました。

もうちょっと頑張れば、きっと「にゃぁん」と聞こえそうです。

ドラちゃんのけなげな様子には「甘ちゃん声ですね、可愛い」「これは多分、精一杯の甘え声を張り上げようとしてますね」といったコメントが寄せられ、4,000以上ものリポストと4.8万以上のいいねを集めていました。

仲良し姉妹

鳴き方が下手なドラちゃん、ステラちゃんとはとっても仲良しなのだそう。

ねずみのオモチャが目の前にあっても、姉妹でぎゅっと抱きあっていたとか。

机の下でも2匹いっしょ。次はなにをして遊ぼうか考えているのかな？

姉妹で仲良くグルーミングをしていたと思ったら、カプカプ攻撃になったこともあるのだそう。なんとも言えない表情がたまりません。

ドラちゃん、ステラちゃんの様子を見守りたいという方はXアカウント『よしお』をチェックしましょう！

写真・動画提供：Xアカウント「よしお」(@MireiMilly_FF14)さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。