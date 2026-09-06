関東では明日7日にかけて、大雨になるでしょう。平年の9月1か月分の雨が降る所もある見込みで、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に厳重に警戒が必要です。また、伊豆諸島では6日昼前から7日明け方にかけて線状降水帯が発生する可能性もあります。

関東では再び大雨 土砂災害などに厳重に警戒

今日6日は、本州の南に延びる秋雨前線が北上し、関東付近にかかるでしょう。前線に向かって、台風24号周辺の暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定になる見込みです。





関東では6日午前6時現在、すでに南部を中心に弱い雨が降っていますが、このあとも雨が降り続けるでしょう。昼頃には本降りの雨になり、夕方以降は、雷を伴った激しい雨や、非常に激しい雨が降りそうです。お出かけを予定されている方も、予定を早めに切り上げるか予定の変更もご検討ください。

1日で平年1か月分の雨が降る所も

今日6日から明日7日にかけて、雨が降り続き、大雨になるでしょう。この大雨によって土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に厳重に警戒が必要です。7日以降も秋雨前線は関東付近に停滞する見込みで、雨量がさらに増える恐れもあります。



7日6時までに予想される24時間降水量は多い所で

関東地方北部 150ミリ

関東地方南部 250ミリ

伊豆諸島 250ミリ



8日6時までに予想される24時間降水量は多い所で

関東地方北部 150ミリ

関東地方南部 120ミリ

伊豆諸島 100ミリ



その後、8日6時から9日6時までに予想される24時間降水量は多い所で

関東地方北部 50ミリ

関東地方南部 60ミリ

伊豆諸島 50ミリ



となっています。



平年9月の降水量が大体200ミリ～250ミリほど(9月の平年降水量:東京都心224.9ミリ、横浜市241.5ミリ、千葉市204.7ミリ)のため、1日あまりで平年1か月分の雨が降る予想となっています。先月8月13日～14日にかけて起きた、千葉豪雨をはじめ、関東では大雨になった所もあり、まだ被害が残っている地域もあります。再びの大雨によってさらに被害が出る恐れもあります。早めの備えや避難をしてください。

伊豆諸島では線状降水帯が発生する可能性

また、気象庁は今日6日4時30分、気象解説情報(線状降水帯半日前予測)を発表しました。



伊豆諸島では、6日昼前から7日明け方にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。



土砂災害に厳重に警戒してください。

冠水道路は危険 車での走行は避けて

大雨により冠水した道路は危険です。冠水した道路の水位は見た目には判断できません。まだ、たいしたことはないと思っても、危険な深さになっている場合があります。



浸水による車への影響は、車の形や設計により異なりますが、一般的にタイヤの高さの半分を超える深さの水の中を走行すると、エンジンや電気系統に異常が生じ、走行不能となるおそれがあります。タイヤが完全に水没すると、車体が浮いて移動が困難になります。さらに、水深がドアの下にかかると、車外の水圧により内側からドアを開けることが困難となり、ドアの高さの半分を超えると、内側からほぼ開けられなくなります。水深がもっと深くなったり、流れが速くなったりすると、車ごと流される場合もあります。



車を運転中に大雨に遭遇した場合は、できるだけ低い場所を避けて運転してください。特にアンダーパス(立体交差で、鉄道や道路の下を通る掘り下げ式の地下道)は危険ですので、近づかないようにしましょう。万が一、冠水した道路で車が動かなくなった場合には早めに脱出することが重要です。